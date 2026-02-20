  • Спортс
  • «Верю, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом. Такой великий клуб не должен занимать 6-е место». Липко о красно-белых
13

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Липко ждет от красно-белых трофеев.

– Всегда жду от «Спартака», что он станет настоящим «Спартаком» и будет выигрывать титулы. Шестое место – не то, которое должен занимать такой великий и именитый клуб, как минимум он должен быть в тройке. С таким финансированием и составом команда должна держать марку, чаще выигрывать.

Да, конкуренция в чемпионате высокая, но у «Спартака» есть все для того, чтобы быть выше в таблице, но что‑то не получается. Надеюсь, что весной команда сможет попасть в тройку. Целостности нет, одну‑две игры могут провести хорошо, а потом следует провал.

– Ранее «Спартак» 16 лет не становился чемпионом России, сейчас серия длится уже девять лет. Как избежать таких долгих перерывов без золотых медалей?

– Побеждать стало сложнее, потому что появились хорошие конкуренты – «Зенит», «Краснодар». А в 90‑е в «Спартаке» были собраны лучшие футболисты со всего СССР. Финансирование у клуба хорошее, но точечная селекция должна быть. Сначала нужно взять квалифицированных футболистов, которые будут играть на ноль. Такая игра – уверенность для всей команды, потому что впереди моменты всегда будут, а линия атаки у «Спартака» хорошая. Верю, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России, – сказал Липко,

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
Прочёл только заголовок. Это возможность только при грамотной политике руководства коуба. Будем посмотреть...
Ответ Иван Иванов
Прочёл только заголовок. Это возможность только при грамотной политике руководства коуба. Будем посмотреть...
Всегда читай до конца, потом комментируй, а не сразу признавайся, что читать не умеешь или глуп.
Верю, не верю, устроили тут «Ромашка»!
а мы каждый год верим
Ага и так каждый год! :D:D
