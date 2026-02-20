«Верю, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом. Такой великий клуб не должен занимать 6-е место». Липко о красно-белых

Липко: верю, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом.

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Липко ждет от красно-белых трофеев.

– Всегда жду от «Спартака», что он станет настоящим «Спартаком» и будет выигрывать титулы. Шестое место – не то, которое должен занимать такой великий и именитый клуб, как минимум он должен быть в тройке. С таким финансированием и составом команда должна держать марку, чаще выигрывать.

Да, конкуренция в чемпионате высокая, но у «Спартака» есть все для того, чтобы быть выше в таблице, но что‑то не получается. Надеюсь, что весной команда сможет попасть в тройку. Целостности нет, одну‑две игры могут провести хорошо, а потом следует провал.

– Ранее «Спартак» 16 лет не становился чемпионом России, сейчас серия длится уже девять лет. Как избежать таких долгих перерывов без золотых медалей?

– Побеждать стало сложнее, потому что появились хорошие конкуренты – «Зенит», «Краснодар». А в 90‑е в «Спартаке» были собраны лучшие футболисты со всего СССР. Финансирование у клуба хорошее, но точечная селекция должна быть. Сначала нужно взять квалифицированных футболистов, которые будут играть на ноль. Такая игра – уверенность для всей команды, потому что впереди моменты всегда будут, а линия атаки у «Спартака» хорошая. Верю, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России, – сказал Липко,