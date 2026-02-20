Хайкин о поездке на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии: «Маловероятно. Оформление занимает много времени, надо будет еще ждать»

Никита Хайкин: маловероятно, что поеду на ЧМ-2026.

Никита Хайкин сомневается, что поедет на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии, поскольку нужные документы не оформлены.

– Можем ли мы вас увидеть в воротах сборной Норвегии летом на Кубке мира?

– Пока нет. Я думаю, надо будет ждать пока еще. Это долгий процесс и занимает очень много времени, к сожалению.

– Как бы вы оценили вероятность того, что вы будете в воротах, составе Норвегии летом?

– Пока это маловероятно, – сказал голкипер «Буде-Глимт» в ходе Cappuccino & Catenaccio Show.

