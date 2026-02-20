Хайкин о поездке на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии: «Маловероятно. Оформление занимает много времени, надо будет еще ждать»
Никита Хайкин: маловероятно, что поеду на ЧМ-2026.
Никита Хайкин сомневается, что поедет на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии, поскольку нужные документы не оформлены.
– Можем ли мы вас увидеть в воротах сборной Норвегии летом на Кубке мира?
– Пока нет. Я думаю, надо будет ждать пока еще. Это долгий процесс и занимает очень много времени, к сожалению.
– Как бы вы оценили вероятность того, что вы будете в воротах, составе Норвегии летом?
– Пока это маловероятно, – сказал голкипер «Буде-Глимт» в ходе Cappuccino & Catenaccio Show.
Вратарь «Буде» Хайкин: «Никогда не отказывался от принадлежности к России – много с ней связывает. Жизнь повернулась так, что футбольное и личное счастье нашел в Норвегии»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cappuccino & Catenaccio Show
Адекватный чел
Ну могли же сделать исключение, для спортсмена, который явно бы пригодился сборной. Очень странные эти норги
А если у них законом исключения не предусмотрены?
Пусть референдум проведут, в стране дофига денег
