  • Хайкин о поездке на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии: «Маловероятно. Оформление занимает много времени, надо будет еще ждать»
7

Хайкин о поездке на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии: «Маловероятно. Оформление занимает много времени, надо будет еще ждать»

Никита Хайкин: маловероятно, что поеду на ЧМ-2026.

Никита Хайкин сомневается, что поедет на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии, поскольку нужные документы не оформлены.

– Можем ли мы вас увидеть в воротах сборной Норвегии летом на Кубке мира?

– Пока нет. Я думаю, надо будет ждать пока еще. Это долгий процесс и занимает очень много времени, к сожалению.

– Как бы вы оценили вероятность того, что вы будете в воротах, составе Норвегии летом?

– Пока это маловероятно, – сказал голкипер «Буде-Глимт» в ходе Cappuccino & Catenaccio Show.

Вратарь «Буде» Хайкин: «Никогда не отказывался от принадлежности к России – много с ней связывает. Жизнь повернулась так, что футбольное и личное счастье нашел в Норвегии»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cappuccino & Catenaccio Show
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Адекватный чел
Ну могли же сделать исключение, для спортсмена, который явно бы пригодился сборной. Очень странные эти норги
Ответ Grigorio II
Ну могли же сделать исключение, для спортсмена, который явно бы пригодился сборной. Очень странные эти норги
А если у них законом исключения не предусмотрены?
Ответ ltkmaby
А если у них законом исключения не предусмотрены?
Пусть референдум проведут, в стране дофига денег
