  Геничу подарили футболку Дурана: «Самый дорогой автограф в РПЛ, который у меня пока есть. Спасибо за презент «Зениту»
Геничу подарили футболку Дурана: «Самый дорогой автограф в РПЛ, который у меня пока есть. Спасибо за презент «Зениту»

Комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу подарили футболку «Зенита» с автографом Джона Дурана.

«Самый дорогой автограф в РПЛ, который у меня пока есть 😝⚽️

Спасибо за презент ФК «Зенит»🤘🏻🔝», – написал Генич в телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Константина Генича
У меня одного показывает, что Генич говорит какую-то белеберду в стиле "бгрлхлрлрлыбрылхгкхбрыгкхыбрхгрылгрлыгрлыглры". Как-будто Александру Серову цитирует.
Какой он противный этот Генич, ходит по клубам, лижет всем и вся, футболки клянчит, мерзкий персонаж
Из этого интервью стало понятно, что футболки Халка у Генича нет, потому что на transfermarkt он дороже Дурана стоил на момент перехода в Зенит.
даже тут без желчи не обошелся
А комментарии открыты? А, ой)
Рекомендуем