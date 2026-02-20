Геничу подарили футболку Дурана: «Самый дорогой автограф в РПЛ, который у меня пока есть. Спасибо за презент «Зениту»

Геничу подарили футболку с автографом Дурана: спасибо за презент «Зениту».

Комментатору «Матч ТВ » Константину Геничу подарили футболку «Зенита » с автографом Джона Дурана .

«Самый дорогой автограф в РПЛ , который у меня пока есть 😝⚽️

Спасибо за презент ФК «Зенит»🤘🏻🔝», – написал Генич в телеграм-канале.