Ширер считает, что «Реал» не выиграл бы АПЛ, но попал бы в топ-4: «Они бы просто забивали больше почти всех соперников, учитывая состав»
Руни и Ширер считают, что «Реал» попал бы в топ-4 в АПЛ.
Британские футбольные эксперты поделились мнением о том, на каком месте «Реал» финишировал бы в АПЛ.
«Им может не хватать стабильности, но посмотрите на уровень состава, особенно линии атаки: они бы просто забивали больше почти всех своих соперников. Конечно, они бы и пропускали, но их место в топ-4, считаю. Но не думаю, что они бы победили», – сказал Алан Ширер.
Уэйн Руни тоже считает, что мадридцы попали бы в первую четверку: «Были бы проблемы в кое-каких выездных играх, да и в целом сложных матчей намного больше, чем у них в Испании. Но это точно топ-4».
Опубликовал: Александр Суряев
Они там слегка с ума посходили от своего величия, чемпионат в среднем конечно сильнейший, спору нет, но это не значит, что лидеры других топ-5 не составили бы конкуренцию лидерам АПЛ, иначе у них ЛЧ была бы на потоке.
Но с его фантазией и аргументами, все опять упрётся в деньги АПЛ.
Это не прочие европейские топ лиги .
Могли бы и в десятку не попасть . Без шуток !
Это как?