  • Ширер считает, что «Реал» не выиграл бы АПЛ, но попал бы в топ-4: «Они бы просто забивали больше почти всех соперников, учитывая состав»
71

Ширер считает, что «Реал» не выиграл бы АПЛ, но попал бы в топ-4: «Они бы просто забивали больше почти всех соперников, учитывая состав»

Руни и Ширер считают, что «Реал» попал бы в топ-4 в АПЛ.

Британские футбольные эксперты поделились мнением о том, на каком месте «Реал» финишировал бы в АПЛ.

«Им может не хватать стабильности, но посмотрите на уровень состава, особенно линии атаки: они бы просто забивали больше почти всех своих соперников. Конечно, они бы и пропускали, но их место в топ-4, считаю. Но не думаю, что они бы победили», – сказал Алан Ширер.

Уэйн Руни тоже считает, что мадридцы попали бы в первую четверку: «Были бы проблемы в кое-каких выездных играх, да и в целом сложных матчей намного больше, чем у них в Испании. Но это точно топ-4».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Amazon Prime Video Sport в TikTok
71 комментарий
А может выиграли бы😃 какой смысл обсуждать то, что нельзя проверить
Если бы в АПЛ играли Реал, Барселона, ПСЖ и Бавария, вот вам и четвёрка, а уж кто-нибудь из них бы и чемпионство взял. Надо Ширеру об этом сказать.)
Они там слегка с ума посходили от своего величия, чемпионат в среднем конечно сильнейший, спору нет, но это не значит, что лидеры других топ-5 не составили бы конкуренцию лидерам АПЛ, иначе у них ЛЧ была бы на потоке.
А почему тогда в восьмёрке лидеров ЛЧ почти все апловцы?) что мешало там им занять первую четверку?
Ну в свои плохие сезоны Реал бы точно узнал, что оказывается возможно не получить путевку в ЛЧ) в Ла Лиге такое им точно не грозит
Ну Реал и в ЛаЛиге 6м бывал
Дай угадаю, это было еще в прошлом веке?)
Реал в АПЛ или летающая корова? к чему такие сравнения , которые устарели со времён Барсы в дождливом Сток Сити?
Надо же подкинуть тему для обсуждения Тебасу.
Но с его фантазией и аргументами, все опять упрётся в деньги АПЛ.
Какие шансы в Шипе?)
Если бы у бабушки...ага
Учитывая как Ливерпуль и Челси (не самые, мягко говоря, главные фавориты АПЛ) осенью просто в одну калитку, без вариантов, выносили Реал и Барселону, думаю Ширер прав.
Да ещё при Английских судьях у которых методичка из правил игры по регби )
Это не прочие европейские топ лиги .
Могли бы и в десятку не попасть . Без шуток !
В первый сезон. Максимум -два года. Потом, все равно, пришлось бы перестроиться. Так то, в АПЛ уроженцев Латинской Америки и средиземноморской Европы достаточно. Привыкают.
Оказывается, не только местные школьники так глупо фантазируют) Это как сравнивать, кто сильнее, Бэтмен или Человек-паук)
Это из разряда философии и лирики
Ширер: «Реал забивал бы больше всех соперников, но не выиграли бы АПЛ»

Это как?
Это так.Больше забивал ,больше пропускал.Понятненько!
Но забивал бы он БОЛЬШЕ всех. Т.е. ему забили 2, а он забил 3.
Но тем не менее Реал часто лупил команды из АПЛ в ЛЧ
