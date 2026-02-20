Ширер считает, что «Реал» не выиграл бы АПЛ, но попал бы в топ-4: «Они бы просто забивали больше почти всех соперников, учитывая состав»

Руни и Ширер считают, что «Реал» попал бы в топ-4 в АПЛ.

Британские футбольные эксперты поделились мнением о том, на каком месте «Реал » финишировал бы в АПЛ .

«Им может не хватать стабильности, но посмотрите на уровень состава, особенно линии атаки: они бы просто забивали больше почти всех своих соперников. Конечно, они бы и пропускали, но их место в топ-4, считаю. Но не думаю, что они бы победили», – сказал Алан Ширер .

Уэйн Руни тоже считает, что мадридцы попали бы в первую четверку: «Были бы проблемы в кое-каких выездных играх, да и в целом сложных матчей намного больше, чем у них в Испании . Но это точно топ-4».