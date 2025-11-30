🎥 За тур в АПЛ забили два гола с самой большой дистанции сезона! Дважды побили рекорд Ришарлисона

В Северолондонском дерби в 12-м туре АПЛ Ришарлисон забил с дистанции 35,3 метра – самым дальним ударом в текущем сезоне Премьер-лиги.

Рекорд бразильца долго не продержался – его дважды побили уже в следующем туре чемпионата.

В матче «Сандерленда» и «Борнмута» Тайлер Адамс пушечным выстрелом забил из центрального круга. Дистанция – 43,3 метра! В этом эпизоде xG оценивался всего в 0,02. Гол, конечно, быстро стал самым дальним в текущем розыгрыше турнира.

Гол Адамса отправил пушку Ришарлисона на вторую строчку, но тем же вечером взятие ворот от бразильца подвинули на третье место.

В матче «Тоттенхэма» и «Фулхэма» на 6-й минуте Гульельмо Викарио допустил результативную ошибку, в результате которой Харри Уилсон от боковой линии отправил мяч в пустые ворота. «Фулхэм» к этому моменту уже вел 1:0, а свой гол Харри забил с дистанции 36,6 метра.

Чей мяч понравился больше?