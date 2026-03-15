  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
16

Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»

Росеньор высказался о том, что игроки «Челси» окружили судью перед матчем.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор прокомментировал эпизод перед матчем с «Ньюкаслом» (0:1), когда игроки «синих» окружили судью Пола Тирни перед началом матча. 

«Я разочарован. Слишком много внимания уделяется вещам, которые не имеют значения. Хочу сказать совершенно ясно: я хочу защитить своих игроков. Я с уважением отношусь к игре.

Мои игроки приняли решение собраться вокруг мяча – чтобы проявить уважение к мячу и показать единство и лидерство. Это не мое решение. Это было решение между лидерами команды и всей командой.

В том, что они делают, собираясь в этот круг, нет ничего неуважительного по отношению к сопернику. У нас была встреча с судьей: мой ассистент зашел туда, и первое, о чем он заговорил, – это наш круг игроков.

Мы не проявляем неуважения к сопернику. Если бы Пол больше сосредоточился на своей работе – на том, чтобы принимать правильные решения, – сегодня у нас был бы пенальти. Я не думаю, что кто-то может сказать, что Ник Вольтемаде не сбивал Коула Палмера в штрафной.

Поэтому давайте сосредоточимся на действительно важных вещах. То, что моя команда демонстрирует единство, не так важно, как то, чтобы на поле принимались правильные решения», – заявил Росеньор.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football.London
logoЧелси
logoЛиэм Росеньор
logoпремьер-лига Англия
Пол Тирни
logoНьюкасл
logoНик Вольтемаде
logoКоул Палмер
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Момент с Тирни очень орный вышел🤣
Ох как слабо. Поплыл чтоль?
Ответ Noken
Ох как слабо. Поплыл чтоль?
Хотите сказать на Палмере не было пенальти? Вообще не понимаю этого, Вольдемате даже рядом с мячом не был, конечно возможно это обидное нарушение бы было для него, но пенальти как по мне чистый.
Типо Тирни должен был быть не в центре , а вместе с командой обняться?
Не надо на судью пенять.
Можно было на Стэмфорде обыграть немотивированный Ньюкасл после такого же изматывающего матча в ЛЧ без нескольких очень важных игроков основы.
ну, окей, если это был пенальти, то тогда и на Тчау был пенальти.
Не смотрел матч во второй половине и момент не видел. Но думаю надо в первую очередь создавать с игры и забивать без пенальти.
Команда сгорела в париже и закончилась там же. А тут какой-то тирни точку не поставил
Ну не знаю, мне кажется Тирни вообще топово отсудил
Какие же современные тренеришки тиктокерики смешные современная психология,толерантство,был бы условный Лэмпс, Дрогба сказал бы просто в раздевалке или в баре мы их обыграем парни и все,может грубее,а тут окружили судью единство,то окружили мяч,сборище додов
Всё-таки сейчас дефицит великих именитых тренеров. По АПЛ это особо заметно. Сейчас это по сути Гвардиола и возможно Эмери, а ещё лет 6-7 назад: Гвардиола, Клопп, Моуриньо, Венгер, Конте, Анчелотти, Бенитес, Пеллегрини, тот же Эмери. Были ещё пусть не великие, но крепкие Сарри или Почеттино. Причём были сезоны, когда почти все из них участвовало одновременно, и это было не так давно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе посмеялся над фото накачанного Анри в тренажерном зале: «Ага, старик, понятно 😂». 48-летний экс-форвард ответил: «Дисциплина ❤»
9 минут назадФото
Геннадий Орлов: «Было стыдно за «Зенит» в 1-м тайме. «Спартак» вас просто возил до перерыва! Где план на игру? Где дисциплина? Что вы делали на поле?»
12 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» играет с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
27 минут назадLive
Неманя Матич: «Я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе. Работал лесорубом, потому что футболом не мог себя прокормить»
29 минут назад
Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа»
31 минуту назад
Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве, он признал вину. Футболист был уверен, что участвует в операции спецслужб
50 минут назад
Мостовой о фоле Васильева в матче с «Краснодаром»: «В СССР так игры сдавали: «Сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь». Ужасно и необъяснимо – игра шла в 15 метрах от него»
сегодня, 10:15
Дмитрий Тарасов: «Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь»
сегодня, 10:15
Противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» + фрибет 7777 рублей = идеальный футбольный вечер! Делайте ставку на исход матча
сегодня, 10:00Промо
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» – «Ахмат». Дзюба и Мелкадзе играют. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»
39 минут назад
Из-за непристойных сообщений футболисткам уволили тренера женской сборной Люксембурга: «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения»
53 минуты назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
сегодня, 10:25
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
сегодня, 09:58
Абаскаль про Соболева: «Я знал, что его прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером, Саша мне очень симпатичен»
сегодня, 09:18
Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы
сегодня, 09:12
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:40
«Лацио» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:35
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 08:20
Рекомендуем