Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»

Росеньор высказался о том, что игроки «Челси» окружили судью перед матчем.

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор прокомментировал эпизод перед матчем с «Ньюкаслом » (0:1), когда игроки «синих» окружили судью Пола Тирни перед началом матча.

«Я разочарован. Слишком много внимания уделяется вещам, которые не имеют значения. Хочу сказать совершенно ясно: я хочу защитить своих игроков. Я с уважением отношусь к игре.

Мои игроки приняли решение собраться вокруг мяча – чтобы проявить уважение к мячу и показать единство и лидерство. Это не мое решение. Это было решение между лидерами команды и всей командой.

В том, что они делают, собираясь в этот круг, нет ничего неуважительного по отношению к сопернику. У нас была встреча с судьей: мой ассистент зашел туда, и первое, о чем он заговорил, – это наш круг игроков.

Мы не проявляем неуважения к сопернику. Если бы Пол больше сосредоточился на своей работе – на том, чтобы принимать правильные решения, – сегодня у нас был бы пенальти. Я не думаю, что кто-то может сказать, что Ник Вольтемаде не сбивал Коула Палмера в штрафной.

Поэтому давайте сосредоточимся на действительно важных вещах. То, что моя команда демонстрирует единство, не так важно, как то, чтобы на поле принимались правильные решения», – заявил Росеньор.