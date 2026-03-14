  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
18

«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой

«Сити» пропустил от «Вест Хэма» после ошибки Доннаруммы.

Джанлуиджи Доннарумма допустил ошибку в матче с «Вест Хэмом» в 30-м туре АПЛ (1:1, перерыв). 

Голкипер «Ман Сити» неудачно сыграл на выходе при угловом «молотобойцев». Итальянец не сумел дотянуться до мяча и пропустил его за спину, откуда Константинос Мавропанос отправил его в ворота. 

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoКонстантинос Мавропанос
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoВест Хэм
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Многовато ошибок. Сколько он привез на выходах в этом сезоне Эдерсон за всю карьеру в Сити не привез. И я бы не сказал что компенсирует в других компонентах.
Все-таки бразилец был сильно недооценен
Ответ #SharkTeam
Многовато ошибок. Сколько он привез на выходах в этом сезоне Эдерсон за всю карьеру в Сити не привез. И я бы не сказал что компенсирует в других компонентах. Все-таки бразилец был сильно недооценен
Не, ну Донни потащил мёртвые в концовке с сороками и Ливером.
Плюс отбил уже два пенальти. Эдерсон ваще без шансов на линии.
Но вот на выходах, да. Тотальный ужас.
Так что я и хз, кто из них предпочтительнее.
Выбираю Траффорда)
Ответ #SharkTeam
Многовато ошибок. Сколько он привез на выходах в этом сезоне Эдерсон за всю карьеру в Сити не привез. И я бы не сказал что компенсирует в других компонентах. Все-таки бразилец был сильно недооценен
Вам нужно присмотреться к Онане, который сейчас в аренде в Трабзонспоре
Сити все ещё не закончил матч с Реалом🤣
Лучше бы Сафонова купили...
И после такой игры Доннарумы есть те уникумы, который считают, что ПСЖ стоило оставить его и не давать шанса Шевалье и Сафонову)
Ответ Александр Степанов
И после такой игры Доннарумы есть те уникумы, который считают, что ПСЖ стоило оставить его и не давать шанса Шевалье и Сафонову)
Просто в Сити не хватает сменщика основного вратаря , который постоянно держал бы в тонусе итальянца
Классика от доннарумы
До сих пор не понимаю, зачем его купили в Сити.
Ответ Родион Гвоздодёров
До сих пор не понимаю, зачем его купили в Сити.
В матче МЮ – Сити 2:0, если бы не итальянец, то счёт был бы разгромным. Одна ошибка и всё что ли? Крест поставили?
Ответ Someone from Internet
В матче МЮ – Сити 2:0, если бы не итальянец, то счёт был бы разгромным. Одна ошибка и всё что ли? Крест поставили?
Одна ошибка? Он весь сезон бездарно играет на выходах, про игру ногами я вообще молчу, это ужас. Из-за наличия такого вратаря Сити не может нормально держать мяч под прессингом, из-за чего кучу очков потеряли.
Пеп, бери Максименко, итальяшку в Спартак. Махнём не глядя
Распиаренный вратарь.
Фамилия у забившего игрока примечательная)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Винисиуса худший процент реализации пенальти среди игроков «Реала» в XXI веке с 10+ попытками – 4 промаха из 14 (71,4%). Лучший результат у Рамоса – 95,6%
13 марта, 13:12
«Сафонова и Хайкина можно поставить в один ряд с Куртуа и Доннаруммой и причислить к числу лучших в Европе». Березовский о вратарях
12 марта, 16:04
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
12 марта, 10:40
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о фоле Васильева в матче с «Краснодаром»: «В СССР так игры сдавали: «Сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь». Ужасно и необъяснимо – игра шла в 15 метрах от него»
8 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграет с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
сегодня, 08:02
Противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» + фрибет 7777 рублей = идеальный футбольный вечер! Делайте ставку на исход матча
23 минуты назадПромо
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
25 минут назад
200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины
38 минут назад
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
40 минут назад
Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА
44 минуты назад
Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»
59 минут назад
«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»
сегодня, 09:07
Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Тарасов: «Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь»
8 минут назад
«Акрон» – «Ахмат». Дзюба и Мелкадзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
23 минуты назад
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
25 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Я знал, что Соболев прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером»
сегодня, 09:18
Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы
сегодня, 09:12
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:40
«Лацио» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:35
Первая лига. «Урал» принимает «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
сегодня, 08:30Live
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 08:10
Рекомендуем