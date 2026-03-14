«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой

«Сити» пропустил от «Вест Хэма» после ошибки Доннаруммы.

Джанлуиджи Доннарумма допустил ошибку в матче с «Вест Хэмом » в 30-м туре АПЛ (1:1, перерыв).

Голкипер «Ман Сити » неудачно сыграл на выходе при угловом «молотобойцев». Итальянец не сумел дотянуться до мяча и пропустил его за спину, откуда Константинос Мавропанос отправил его в ворота.

