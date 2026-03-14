  • Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
В «Баварии» раскритиковали судейство в матче с «Байером».

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал судейство в игре с «Байером» в 26-м туре Бундеслиги (1:1).

Мюнхенский клуб доигрывал этот матч вдевятером – Николас Джексон и Луис Диас были удалены с поля. Голы Джонатана Та и Харри Кейна были отменены из-за игры рукой. 

«Это худшая работа судейской бригады, которую я когда-либо видел в матчах Бундеслиги», – сказал Хенесс.

Главным арбитром встречи был Кристиан Дингерт.

Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
18 комментариев
Бесспорно.
Ответ ERNST
Бесспорно.
Штирлиц спросил Кэт:
- Вы любите фильмы про любовь?
- Бесспорно! - ответила Кэт.
- А я с порно, - признался Штирлиц.
Вдевятером на ничью тоже хорошо
Сказать что судья был не объяктивен - ничего не сказать
судья просто как будто на победу Байера ставку воткнул, я такого беспредела вообще не помню, только с Реалом с сезонах 17-18
а зачем засуживать Баварию?
Комментарий удален
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Очки протри и иди посмотри матч. Если бы так засудили Байер, ты бы тут кричал что судьи за Баварию
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Комментарий скрыт
