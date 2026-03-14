Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
В «Баварии» раскритиковали судейство в матче с «Байером».
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал судейство в игре с «Байером» в 26-м туре Бундеслиги (1:1).
Мюнхенский клуб доигрывал этот матч вдевятером – Николас Джексон и Луис Диас были удалены с поля. Голы Джонатана Та и Харри Кейна были отменены из-за игры рукой.
«Это худшая работа судейской бригады, которую я когда-либо видел в матчах Бундеслиги», – сказал Хенесс.
Главным арбитром встречи был Кристиан Дингерт.
Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
