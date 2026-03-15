29

У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»

Сегодня уругвайский футболист поразил ворота «Эльче» в игре 28-го тура Ла Лиги (2:0, перерыв). Ранее Вальверде забил один гол в ворота «Сельты» (2:1) и оформил хет-трик в матче с «Манчестер Сити» (3:0). 

Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoФедерико Вальверде
logoЭльче
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вальверде - лучшее, что случалось с «Мадридом» в плане трансферов за последние годы! Нереальный талантище и уже капитан команды! Ну а некрасиво забивать он не умеет :)
Ответ LYSVEGAS
В последние годы? Он с 2020 года в составе. Ветеран команды
Ответ LYSVEGAS
Вальверде пришел в Реал Б в 2016 году, потом был Депортиво и с 2018 года в основе
Один из минусов Хаби Алонсо то что он такого полезного игрока полузащиты ставил на правый фланг защиты вместо травмированных Александера и Карвахаля, кого угодно туда ставь, хоть камавинга хоть даже гюлера, но Вальверде, такой игрок должен дирижировать атакующей схемой реала, а не на правом фланге защиты тусоваться
Ответ Владимир Владимирович
Правом*
Ответ LYSVEGAS
Исправил, писал левый, а мысленно думал правый )
Вальверде лучший полузащитник в мире
но пиарят всяких педрей с 0+0 🤣
Ответ войд
Ну Педри это игрок из теста Иньесты. Иньеста забивал мало, но он один из лучших полузащитников в истории. Педри по многим показателям схож с Иньестой
Ответ Владимир Владимирович
педри это ошибка футбола
сравнивать его с Ини - преступление)
Вальверде обязан взять минимум 5 кубков ЛЧ в реале и встать на ряду с остальными легендами клуба.
Ответ Ivang King
Когда-нибудь, если Феде будет упорно трудиться, он достигнет величия Вальехо :)
Не все герои носят плащи. И как обычно Феде забил красивейший гол- по-другому этот человек просто не умеет забивать.
Дай,Бог! Ещё и ещё
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
