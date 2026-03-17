  • «Милан» готов продать Леау – клуб разочарован игрой и поведением вингера. Отступные португальца – 170 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
«Милан» готов продать Леау – клуб разочарован игрой и поведением вингера. Отступные португальца – 170 млн евро (La Gazzetta dello Sport)

Напомним, вингер «россонери» был возмущен после замены на 66-й минуте в матче с «Лацио» (0:1) – он дважды вырывался, когда главный тренер команды Массимилиано Аллегри пытался его обнять, и что-то ему выговаривал. Сообщалось, что он предъявлял претензии Кристиану Пулишичу в раздевалке. 

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в миланском клубе разочарованы игрой и поведением футболиста и готовы рассмотреть предложения о трансфере. В контракте португальца указана сумма отступных в 170 миллионов евро, но реальная стоимость игрока может составить около 80 млн евро. Интерес к Леау проявляют клубы из Англии и Саудовской Аравии. 

В качестве возможной замены Леау «Милан» рассматривает вингера «Лейпцига» Антонио Нусу. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов евро. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Вот звали б его как-нибудь типа Леаумэка да паспорт ганский или французский, Челси прям за отступные бы забрал😎
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Леаумукунка.😄
Ответ гилберт
Ну он хороший!!! ))
Да кому этот лентяй даже за 100 будет нужен.
Сколько смотрю за Миланом , вообще не хочет этот чувак без мяча бегать.
Руки в боки и стоит , чуть ему что-то не так
Ответ Ллб
Мне кажется даже за 50 млн. никто не купит. Феликс номер два.
Ответ Ллб
Написано 80 и по рукам.
Разочаровались на 170 млн евро)
Ответ Михаил1970
да, то есть, не достанься же никому)))
Очень переоценен
Продам кошку. Причина тажа, как и цена.
Давно пора. Только кто за него даст нормальные деньги, кроме саудовцев, куда он вряд ли захочет ехать?
Ответ Игорь Новиков
У арабов сейчас проблемы и колоссальные убытки, чтобы на таких лентяев выкидывать баснословные деньги.
Ответ SlanselaP
Когда рядом играет такой мастер как Лука Модрич ,который показывет пример. Стыдно должно быть лодырничать.
Наконец то дошло! Пойду пивка по такому поводу возьму ( на самом деле под лч)
Продать за 80 Леау и купить Нусу за 35?

Скорее продадут Леау за 35 и купят Нусу за 80 в нынешних условиях рынка, где молодняк из Бундеслиги уезжает за большие деньги.
Тот случай когда таланта до хера мозгов чуть меньше
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Реал». 1:1 – Винисиус забил с пенальти, Холанд – после углового, Бернарду удален на 20-й. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Челси» – «ПСЖ». 0:2 – Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя тоже гол. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Cкаузерский ублюдок» скандировали фанаты «Сити» в адрес Трента в 1-м тайме матча с «Реалом»
8 минут назад
Фанаты «Челси» скандируют имя Абрамовича по ходу игры с «ПСЖ»
19 минут назад
Гвардиола обогнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – 191 против 190. Впереди только Анчелотти с 218 играми
23 минуты назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
25 минут назадТесты и игры
Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»
28 минут назад
Винисиус облокотился на угловой флаг и изобразил плач после гола «Сити». Ранее фанаты «горожан» призывали бразильца «не лить горькие слезы» после выигрыша Родри «Золотого мяча»
31 минуту назадФото
Бернарду получил красную, локтем заблокировав удар Винисиуса на линии ворот «Сити». Бразилец реализовал пенальти
38 минут назадФото
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
39 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Байер». 1:0 – Эзе забил. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити»
2 минуты назад
«Челси» пропустил 2 гола за 14 минут против «ПСЖ» – это клубный антирекорд в ЛЧ
16 минут назад
У Холанда 43 гола в 48 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Реалу» в ЛЧ
19 минут назад
Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
28 минут назад
«Буде-Глимт» Хайкина вылетел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ. Рекорд Норвегии – выход «Русенборга» в 1/4 финала сезона-1996/97
43 минуты назад
0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение ЦСКА с 2020-го (0:4 с «Зенитом»)
сегодня, 20:04
Сперцян об удалении Рейса за удар в грудь Пальцеву: «Смотрел эпизод на экране – человек там раза три ударил. Не хочу комментировать поведение других игроков. Зачем провоцируете?»
сегодня, 19:54
Обляков стал рекордсменом Кубка России – он провел 58-й матч. Хавбек ЦСКА обошел Анюкова
сегодня, 19:43
Пальцев о 4:0 с ЦСКА: «Закономерный результат, мысли были забивать, сколько захотим. Хотелось больше пяти‑шести»
сегодня, 19:38
Рекомендуем