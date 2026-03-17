Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
Юрий Жирков: Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы.
Тренер «Динамо» Юрий Жирков ответил на вопрос о самом начитанном игроке команды.
– Узнали ли вы, кто самый начитанный футболист «Динамо»?
– Ваня Сергеев был с книжкой. Но за сборы не прочитал ни одной страницы (смеется). А я прочитал пять.
– Страниц?
– Книг. Сейчас читаю «Охоту на зайцев», знаете? Это историческое произведение, как заключенные сбегали из Маутхаузена (концлагеря в Австрии – Спортс’’). Потом их местные сдавали, – сказал Жирков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Винни-пух с Пятачком приходят 1-го сентября в школу. Ну, как водится, сочинение - "Как я провел лето". Пятачок говорит:
- Винни, а что мы писать будем? Мы ведь все лето целыми днями "план" курили, а больше ничего не делали.
Винни-пух подумал и говорит:
- А ты, Пятачок, вместо слова "курили" пиши "читали". Читали целое лето - это же хорошо.
Ну ладно, написали они это дело. Проверяют работу Пятачка:
"Проснулся я как-то утром. Почитал. Пошел умылся. Почитал. Перед завтраком еще немного почитал. Позавтракал. До обеда читал. Пообедал. Чего-то мне спать захотелось. Ну, перед сном почитал. Дочитал книжку. Поспал. Проснулся, почитал. Тут Винни-пух пришел. Сразу видно - читал. Ну мы
с ним на балкон пошли. Стоим, читаем. Тут внизу Иа-Иа идет и кричит:
"У вас есть что почитать?" А сам такой начитанный-начитанный, и еще пол-Букваря за ухом торчит."
Погуглите, кто не в курсе))))