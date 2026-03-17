Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»

Юрий Жирков: Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы.

Тренер «Динамо » Юрий Жирков ответил на вопрос о самом начитанном игроке команды.

– Узнали ли вы, кто самый начитанный футболист «Динамо»?

– Ваня Сергеев был с книжкой. Но за сборы не прочитал ни одной страницы (смеется). А я прочитал пять.

– Страниц?

– Книг. Сейчас читаю «Охоту на зайцев», знаете? Это историческое произведение, как заключенные сбегали из Маутхаузена (концлагеря в Австрии – Спортс’’). Потом их местные сдавали, – сказал Жирков.