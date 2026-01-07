«Бавария» не подпишет Гехи зимой и надеется, что защитник останется в «Пэлас» до лета. На англичанина претендует «Ман Сити»
«Бавария» надеется подписать Марка Гехи бесплатно летом.
«Бавария» надеется подписать защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи летом.
По данным журналиста Кристиана Фалька, мюнхенцы не намерены подписывать Гехи в январе – «Бавария» надеется, что защитник останется в «Кристал Пэлас» до лета, чтобы подписать его в качестве свободного агента.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» активизировал интерес к Гехи на фоне травм Йошко Гвардиола и Рубена Диаша, но не готов платить 35 млн фунтов, которые запрашивает «Кристал Пэлас».
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Christian Falk’s Bayern Insider
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости