«Бавария» не подпишет Гехи зимой и надеется, что защитник останется в «Пэлас» до лета. На англичанина претендует «Ман Сити»

«Бавария» надеется подписать Марка Гехи бесплатно летом.

По данным журналиста Кристиана Фалька, мюнхенцы не намерены подписывать Гехи в январе – «Бавария» надеется, что защитник останется в «Кристал Пэлас » до лета, чтобы подписать его в качестве свободного агента.

Ранее стало известно , что «Манчестер Сити » активизировал интерес к Гехи на фоне травм Йошко Гвардиола и Рубена Диаша, но не готов платить 35 млн фунтов, которые запрашивает «Кристал Пэлас».