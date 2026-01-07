Баринов может перейти в АЕК за 1,5 млн евро. Николич хочет видеть хавбека «Локо» в команде (Sport Baza)

Марко Николич хочет видеть Дмитрия Баринова в АЕК.

Полузащитник «Локомотива » Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

По информации Sport Baza, на Баринова претендует АЕК – в приглашении футболиста заинтересован главный тренер клуба Марко Николич , ранее работавший в «Локомотиве».

Сообщается, что АЕК намерен предложить Баринову улучшенный контракт и заплатить «Локомотиву» 1,5 млн евро.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в ЦСКА.