Баринов может перейти в АЕК за 1,5 млн евро. Николич хочет видеть хавбека «Локо» в команде (Sport Baza)
Марко Николич хочет видеть Дмитрия Баринова в АЕК.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в чемпионате Греции.
По информации Sport Baza, на Баринова претендует АЕК – в приглашении футболиста заинтересован главный тренер клуба Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве».
Сообщается, что АЕК намерен предложить Баринову улучшенный контракт и заплатить «Локомотиву» 1,5 млн евро.
Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в ЦСКА.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Baza
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости