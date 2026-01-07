Пулис об «МЮ»: «Флетчер может стать лучшим тренером для клуба, если ему дадут шанс. «Юнайтед» верил в Фергюсона, Даррен тоже может стать тем, кого ждали болельщики»
Бывший тренер клубов АПЛ Тони Пулис надеется, что Даррен Флетчер возглавит «МЮ» на постоянной основе.
Флетчер назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Рубена Аморима. Сообщалось, что на роль временного тренера «МЮ» до конца сезона рассматриваются Оле-Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик.
«Я верю, что при наличии шанса и времени Флетчер может стать лучшим кандидатом на постоянную работу – если «Юнайтед» решит дать ему честный шанс показать, на что он способен. Он до мозга костей связан с «МЮ», поэтому знает, какая задача стоит перед ним, и не боится принимать трудные решения.
Много лет назад на «Олд Траффорд» пришел другой молодой шотландец. Сэра Алекса [Фергюсона] поддерживали, потому что люди в клубе верили в него. Флетчер тоже может со временем стать тем, кого ждали болельщики «Юнайтед».
Я был рад, что Лиам Росеньор получил работу в «Челси», потому что нам нужно больше британских тренеров в Премьер-лиге. Он руководит топ-клубом, что в наши дни не так часто случается с британцами. Надеюсь, у Флетчера будет возможность сделать то же самое в «Юнайтед», – сказал Пулис.