Пулис об «МЮ»: «Флетчер может стать лучшим тренером для клуба, если ему дадут шанс. «Юнайтед» верил в Фергюсона, Даррен тоже может стать тем, кого ждали болельщики»

Тони Пулис: Флетчер может стать лучшим тренером для «МЮ», если получит шанс.

Бывший тренер клубов АПЛ Тони Пулис надеется, что Даррен Флетчер возглавит «МЮ » на постоянной основе.

Флетчер назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Рубена Аморима. Сообщалось , что на роль временного тренера «МЮ» до конца сезона рассматриваются Оле-Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик.

«Я верю, что при наличии шанса и времени Флетчер может стать лучшим кандидатом на постоянную работу – если «Юнайтед» решит дать ему честный шанс показать, на что он способен. Он до мозга костей связан с «МЮ», поэтому знает, какая задача стоит перед ним, и не боится принимать трудные решения.

Много лет назад на «Олд Траффорд» пришел другой молодой шотландец. Сэра Алекса [Фергюсона ] поддерживали, потому что люди в клубе верили в него. Флетчер тоже может со временем стать тем, кого ждали болельщики «Юнайтед».

Я был рад, что Лиам Росеньор получил работу в «Челси », потому что нам нужно больше британских тренеров в Премьер-лиге. Он руководит топ-клубом, что в наши дни не так часто случается с британцами. Надеюсь, у Флетчера будет возможность сделать то же самое в «Юнайтед», – сказал Пулис.