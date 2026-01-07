У Гасперини напряженные отношения с директором «Ромы» Массарой. Руководство клуба проведет встречу для урегулирования конфликта (Джанлука Ди Марцио)

У Гасперини возник конфликт с директором «Ромы» Массарой.

У главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини возникли разногласия со спортивным директором Фредериком Массарой .

Вчера Гасперини отказался общаться с прессой после победы над «Лечче » (2:0) в 19-м туре Серии А, а также отменил послематчевую пресс-конференцию. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, это связано с напряженными отношениями тренера с Массарой.

Сообщается, что сегодня «Рома » проведет встречу между сторонами, чтобы попытаться урегулировать конфликт. Роль посредника будет выполнять Клаудио Раньери .