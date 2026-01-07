У Гасперини напряженные отношения с директором «Ромы» Массарой. Руководство клуба проведет встречу для урегулирования конфликта (Джанлука Ди Марцио)
У Гасперини возник конфликт с директором «Ромы» Массарой.
У главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини возникли разногласия со спортивным директором Фредериком Массарой.
Вчера Гасперини отказался общаться с прессой после победы над «Лечче» (2:0) в 19-м туре Серии А, а также отменил послематчевую пресс-конференцию. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, это связано с напряженными отношениями тренера с Массарой.
Сообщается, что сегодня «Рома» проведет встречу между сторонами, чтобы попытаться урегулировать конфликт. Роль посредника будет выполнять Клаудио Раньери.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
