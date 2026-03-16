Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов сообщил, что не пострадал после попадания мяча в голову в матче РПЛ с «Зенитом» (0:2).
В одном из эпизодов Денисов заблокировал удар по воротам красно-белых и не сразу смог подняться.
«Знаю, многие задают вопрос по поводу состояния моего здоровья после вчерашнего эпизода. Ничего страшного, мяч прилетел в бровь. Всем спасибо за поддержку!» – написал Денисов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Даниила Денисова
Правда мяч, попадая к нему, сразу же принимает квадратную форму и с мышлением на поле большие проблемы. Это вылечить уже не получится, видимо. Придётся работать с тем, что есть.
Кстати, эпизод с сейвом Денисова начался с того самого "не фола" Соболева на Умярове.