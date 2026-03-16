Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»

Денисов о попадании мяча в голову: ничего страшного, прилетело в бровь.

Защитник «Спартака » Даниил Денисов сообщил, что не пострадал после попадания мяча в голову в матче РПЛ с «Зенитом » (0:2).

В одном из эпизодов Денисов заблокировал удар по воротам красно-белых и не сразу смог подняться.

«Знаю, многие задают вопрос по поводу состояния моего здоровья после вчерашнего эпизода. Ничего страшного, мяч прилетел в бровь. Всем спасибо за поддержку!» – написал Денисов.