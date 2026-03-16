  Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»
Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов сообщил, что не пострадал после попадания мяча в голову в матче РПЛ с «Зенитом» (0:2).

В одном из эпизодов Денисов заблокировал удар по воротам красно-белых и не сразу смог подняться.

«Знаю, многие задают вопрос по поводу состояния моего здоровья после вчерашнего эпизода. Ничего страшного, мяч прилетел в бровь. Всем спасибо за поддержку!» – написал Денисов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Даниила Денисова
Герой спас от гола
К Дане-бетону по самоотдаче вопросов никогда не было. Он боец.

Правда мяч, попадая к нему, сразу же принимает квадратную форму и с мышлением на поле большие проблемы. Это вылечить уже не получится, видимо. Придётся работать с тем, что есть.

Кстати, эпизод с сейвом Денисова начался с того самого "не фола" Соболева на Умярове.
Интересно вмешался бы вар и отменили бы гол и дали вторую жк соболеву если бы был забит гол?
Нет, конечно, если некоторые судьи бывшие сказали что там и фола-то не было.
Он ещё и прыгал под мяч при этом руки убрав. Сейчас редко кто так мужественно поступает, потому что судят по разному, уже попадание мяча в руку не считают наказанием. Но здесь всё чётко исполнил, что бы даже малейших шансов не было свистнуть, реально герой!
Мантуан снайпер, конечно )
’Попадание в бровь’ какое то особое? Сотрясение в данном случае, видимо, невозможно.
Ну, слушай, брови разные бывают. Бывают как у Леонида Ильича, так такая амортизация...
Даня боец, хороший защитник, всегда нравился, не понимаю хейта в его сторону
Наверное хейт был, потому что из под него много раз забивали и сам он несколько раз забивал в свои ворота,хейт был справедлив.
Ну смотри, забитый гол, это всегда чья то ошибка, а хейтят только его и Максименко, или че, остальным простительно ошибаться, а им нет? Он уже несколько матчей подряд отлично играет, но некоторые всё равно как нибудь да обзовут, а если результативно ошибется, опять с овном смешают, я не поддерживаю это, вот помню хейт в сторону умярова был, это реально было заслуженно, он реально косячил, не уровня Спартака был, сейчас конечно совсем другой стал, Денисов как по мне, не такие уж явные ошибки делает
Учитывая, как работал старина Иванов на ВАР, не увидели бы.
Что не увидели бы
Фол на Умярове.
"Ничего страшного"-это прям кредо нынешнего Спартака
