Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас оценил поражение от «Рубина» (0:3) в РПЛ.
«Тяжелейший матч. Даже если не брать счет, у нас в игре ничего не получилось. Надо что-то менять, переосмысливать то, что было сегодня.
Дело даже не в том, что кто-то у нас удалился, и не в крупном счете. Просто в целом игры у нас в этом матче не было», – сказал Карпукас.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
8 комментариев
Не смогли перестроится к новой игре Рубина
Зачем вы начали играть низом в касание, на кочковатом поле 🤦🏽♂️
Вот именно. Поле было ужасное, и нужно было играть проще - выпустить Комличенко, чаще играть верхом и бить издали. Но, видимо, наш тренерский штаб думает иначе.
Надо больше времени уделять футболу,а не пиариться в соц.сетях. На поле клоун,за полем тоже клоун.
Игры у Вас с зимней паузы каждую весну нет
Это просто рубин открылся с другой стороны
Вообще не понимаю Рахимова говорил, что Рубин не может не играть в автобус из за игроков, но Артига просто взял поднял выше оборону и теперь Рубин пытается комбинировать, душить прессингом соперника на их половине благо игроки может не такие техничные но Атлетизм у них приличный и как назло забивать начала команда а не один отдельно взятый игрок)
Конечно надо менять , почему мне видно что ньямси привозит , и бегает очень тяжело а тренеру не видно ? Я надеялся что в перерыве его заменят а нет (((((
