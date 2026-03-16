Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»

Карпукас о 0:3 с «Рубином»: в целом игры у «Локо» не было.

Полузащитник «Локомотива » Артем Карпукас оценил поражение от «Рубина » (0:3) в РПЛ .

«Тяжелейший матч. Даже если не брать счет, у нас в игре ничего не получилось. Надо что-то менять, переосмысливать то, что было сегодня.

Дело даже не в том, что кто-то у нас удалился, и не в крупном счете. Просто в целом игры у нас в этом матче не было», – сказал Карпукас.