Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»

Тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев оценил поражение от «Пари НН » (0:3) в РПЛ .

«Я не думаю, что счет по игре, потому что во втором тайме у нас были свои определенные подходы и моменты. Плюс в концовке мы уже большими силами пошли в атаку и потеряли баланс.

В первом тайме мы неправильно играли, во втором более‑менее исправили и лучше выглядели», — сказал Адиев.