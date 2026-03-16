Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
Тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил поражение от «Пари НН» (0:3) в РПЛ.
«Я не думаю, что счет по игре, потому что во втором тайме у нас были свои определенные подходы и моменты. Плюс в концовке мы уже большими силами пошли в атаку и потеряли баланс.
В первом тайме мы неправильно играли, во втором более‑менее исправили и лучше выглядели», — сказал Адиев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
З.Ы. довольны ли те, кто хотел поменять Осинькина?
З.З.Ы. губернатор просто обязан толкнуть в плечо Магу и сказать свою знаменитую фразу про увольнение
Сейчас не команда, а сброд какой-то на поле в одинаковых футболках. Несмотря на то, что часть той же команды времён Осинькина и сейчас в составе, но как же деградировали даже Бабкин, Фернандо, Рассказов (по сравнению с их игрой при Витальиче).
22 забитых мяча при 40 пропущенных за 21 тур... У того же Осинькина команда хоть и не набирает очков, но забивает почти в каждом матче. А у нас...
"Атакующий футбол, а не блеяние в защите", всё по заветам нашего губернатора 🤡
Краснодар - Крылья Советов 5:0
Динамо - Крылья Советов 4:0
Пари НН - Крылья Советов 3:0
8 (!!!) подряд проигранных гостевых матчей с общим счётом 1:19,
7 проигранных всухую гостевых матчей, в том числе, проигранных разгромно.
40 пропущенных за 21 тур.
Магомед, был бы мужчиной, ушел бы сам ещё после 0:11 с Краснодаром. Но нет, надо же "по пацански" довести дело до конца, и проверить насколько глубоко расположено то дно, которое можно пробить под этим "руководством". И совести же ещё хватает блеять что-то про "не игре"!
Губернатор не дал И.В.О. работать а мы теперь убивается что делать.Просто какой-то кошмар.
Просто сказочный тренер