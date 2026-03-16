  Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»

Тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил поражение от «Пари НН» (0:3) в РПЛ.

«Я не думаю, что счет по игре, потому что во втором тайме у нас были свои определенные подходы и моменты. Плюс в концовке мы уже большими силами пошли в атаку и потеряли баланс. 

В первом тайме мы неправильно играли, во втором более‑менее исправили и лучше выглядели», — сказал Адиев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Когда многие поливали помоями Осинькина и требовали нового тренера я всегда говорил, что в текущей ситуации лучше не будет. Да, при Витальиче последнее время частенько проигрывали (но опять же - в такой гнилой обстановке какая можкт быть работа? Когда губер тебя прямо сливает и при каждом удобном случае гнобит, даже после побед) но такой позорной игры не было! Если бы не шальные голы Ракова и дикое невезение соперников, мы бы вообще сейчас рядом с Сочи были.
З.Ы. довольны ли те, кто хотел поменять Осинькина?
З.З.Ы. губернатор просто обязан толкнуть в плечо Магу и сказать свою знаменитую фразу про увольнение
Ответ Алексей 163 RUS
При Осинькине при всех его спорных моментах с постоянным присутствием Ломаева в составе и трепетном отношении к Цыпченко тому же, команда играла в футбол. Да что там говорить, даже просто БЫЛА КОМАНДА. И бой могли давать каждому из топов, и проигрывали, бывало, разгромно, да, не без этого.
Сейчас не команда, а сброд какой-то на поле в одинаковых футболках. Несмотря на то, что часть той же команды времён Осинькина и сейчас в составе, но как же деградировали даже Бабкин, Фернандо, Рассказов (по сравнению с их игрой при Витальиче).
22 забитых мяча при 40 пропущенных за 21 тур... У того же Осинькина команда хоть и не набирает очков, но забивает почти в каждом матче. А у нас...
"Атакующий футбол, а не блеяние в защите", всё по заветам нашего губернатора 🤡
Ответ Алексей 163 RUS
Так он его не будет толкать, так как ситуация как бы "не критичная" еще 9 игр, плюс что бы его уволить нужно платить неустойку приличную+ деньги на нового тренера, а Федорищев очень прижимистый товарищ.
Крылья Советов-Краснодар -0:6
Краснодар - Крылья Советов 5:0
Динамо - Крылья Советов 4:0
Пари НН - Крылья Советов 3:0
8 (!!!) подряд проигранных гостевых матчей с общим счётом 1:19,
7 проигранных всухую гостевых матчей, в том числе, проигранных разгромно.
40 пропущенных за 21 тур.
Магомед, был бы мужчиной, ушел бы сам ещё после 0:11 с Краснодаром. Но нет, надо же "по пацански" довести дело до конца, и проверить насколько глубоко расположено то дно, которое можно пробить под этим "руководством". И совести же ещё хватает блеять что-то про "не игре"!
Ответ Reggi
надо увольть тренера и губера...Та же ситуация в других видах спорта области.
Думать это видимо не Ваше, товарищ тренер. Игра безобразная была
Гнать надо таких горе тренеров из САМАРЫ, пусть едет в Казахстан.
Губернатор не дал И.В.О. работать а мы теперь убивается что делать.Просто какой-то кошмар.
Наложил в штаны со стартовым составом, очередной раз команда не показывает внятной игры, и еще умудрился третий прозевать гол, тем самым Пари НН теперь выше по личным встречам.
Просто сказочный тренер
почему поменяли стартовый состав после игры с Махачкалой .почему на скамейке сидит Игнатенко один из лучших бомбардиров клуба .летом он уйдет в тругую команду как в свое время ушёл один из Самарских воспитанников Голенков
Какой же он не пробиваемый, ну как так можно. Видать совесть точно в пятом классе на пряник променял. До последнего гаденышь будет сидеть на месте пока клуб не утопит, а там трава хоть не расти, тупо скажет извините и перейдет разлагать другой клуб. Не помню таких позорных игр и такого тренера, от которого аж тошнотики подступают. Уроды блин вместе с понторезом губером.
Магомед делает свое дело, уверенно выполняет задачу губера по выводу КС в пердив
Ну не могла я , не шмогла...
Подходы и моменты не гарантия победы.
