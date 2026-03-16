  • Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»

Джейми Каррагер раскритиковал игру «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Это полная катастрофа для «Ливерпуля» в плане квалификации в Лигу чемпионов. Они фактически помогли «Тоттенхэму» выглядеть неплохой командой.

Игра «Ливерпуля» в обороне была просто ужасной. При всем уважении к «Тоттенхэму», но, пожалуй, это худшая команда АПЛ за последнюю пару месяцев. Именно с таким соперником хочется сыграть, тем более дома – и в итоге показать такой футбол…  Но так было весь сезон.

И главный вопрос у всех: «Это из-за тренера или состава команды?» Смог бы новый тренер вдохнуть новую жизнь в этих игроков и вернуть команде прежние энергию и интенсивность? Я не уверен.

Думаю, многое связано с тем, что произошло летом, с игроками, что пришли в команду – слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом. Они не хотят пахать и усложнять кому-то жизнь. Вот почему против этого «Ливерпуля» так легко играть», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
Проснулся рано утром — тут же захожу в ленту!
Надеялся увидеть там новость об увольнении физрука. Опять облом(((
Ответ РоджерУотерс
Даже если проиграют Галатасараю на Энфилде его вряд ли уволят. Есть еще три важных матча в АПЛ это Челси, Вилла и манчестерский юнайтед, вот там и будет решаться его судьба.
Ответ Asuev
Это говорит о том, что руководство «FSG» — куколды.
Игроки на тренировки отрабатывают проход по тоннелю в модных костюмах. Футбол без моды это не футбол.
А нападение как будто блестало, такое ощущение, что на тренировках не отрабатывают последний пас, а только пасы поперёк, назад, навес на авось и повезёт
Рано увольнять,Ливерпуль ещё не все антирекорды собрал.Хотя кого ставить?Помощника до конца сезона...хуже уже не будит
Ответ Artem. M
Хаби свободен. Можно попробовать Розе или Хенеса позвать из Штутгарта, с ними хотя бы футбол станет более интересным. Со Слотом Ливерпуль обратно скатится туда, где был до Клоппа. Его футбол чем то нависает эру Брендана Роджерса после ухода Суареса... Такое же унылое перекатывание поперек
Слот после 1:1: «Все моменты «Тоттенхэма» возникали после забросов и подборов, а «Ливерпуль» не реализовал свои шансы. Мы слишком много пропустили, чтобы набрать привычное количество очков»
вчера, 20:41
Собослаи после 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» придется довольствоваться Лигой конференций, если так продолжится. Снова на последней минуте, в который раз за сезон. Пора прийти в себя»
вчера, 19:48
Слот про 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Я уже привык, что «Ливерпуль» не может реализовать свои моменты и пропускает на последней минуте. Я разочарован – сколько раз это еще должно произойти?»
вчера, 19:28
Собослаи о фанатах «Ливерпуля»: «Не помогает то, что после 80 минут люди начинают расходиться по домам. Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем»
8 минут назад
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»
22 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком»
27 минут назад
«Челси» о наказании за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
30 минут назад
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
31 минуту назад
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
37 минут назад
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
сегодня, 13:22
Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»
51 минуту назад
Мостовой про Талалаева: «Я бы посильнее Челестини взорвался. Андрея надо дисквалифицировать на 2-3 матча. Зачинщиком потасовки был именно тренер «Балтики»
54 минуты назад
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
сегодня, 13:24
Агент Кармо о стычке в матче «Балтика» – ЦСКА: «Энрике не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее»
5 минут назад
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
20 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
38 минут назад
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
48 минут назад
Чемпионат Англии. «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон»
58 минут назад
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
сегодня, 11:37
«РБ Лейпциг» подписал Райтца за 20+3 млн евро. Вице-капитан «Боруссии» Менхенгладбах присоединится к команде летом
сегодня, 10:49
