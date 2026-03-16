Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
Джейми Каррагер раскритиковал игру «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1).
«Это полная катастрофа для «Ливерпуля» в плане квалификации в Лигу чемпионов. Они фактически помогли «Тоттенхэму» выглядеть неплохой командой.
Игра «Ливерпуля» в обороне была просто ужасной. При всем уважении к «Тоттенхэму», но, пожалуй, это худшая команда АПЛ за последнюю пару месяцев. Именно с таким соперником хочется сыграть, тем более дома – и в итоге показать такой футбол… Но так было весь сезон.
И главный вопрос у всех: «Это из-за тренера или состава команды?» Смог бы новый тренер вдохнуть новую жизнь в этих игроков и вернуть команде прежние энергию и интенсивность? Я не уверен.
Думаю, многое связано с тем, что произошло летом, с игроками, что пришли в команду – слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом. Они не хотят пахать и усложнять кому-то жизнь. Вот почему против этого «Ливерпуля» так легко играть», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».
Надеялся увидеть там новость об увольнении физрука. Опять облом(((