  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа про Винисиуса: «Мы не должны изображать жертву провокатором. Он праздновал так, как делали сотни раз многие футболисты»
103

Арбелоа про Винисиуса: «Мы не должны изображать жертву провокатором. Он праздновал так, как делали сотни раз многие футболисты»

Арбелоа о Винисиусе: мы не должны изображать жертву провокатором.

 Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал дискуссию вокруг ситуации с Винисиусом и реакции на расистский инцидент,

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Я не здесь для того, чтобы оценивать слова Моуринью или Компани. Каждый волен высказывать мнение – я высказываю свое.

Винисиус праздновал гол так, как это делали сотни раз многие футболисты. Мы не должны изображать жертву провокатором», – сказал Арбелоа.

Престианни грозит 10 матчей бана за слова о Винисиусе. УЕФА жестко наказывает за расизм

«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал

Опубликовано: Sports
logoАльваро Арбелоа
logoРеал Мадрид
logoЖозе Моуринью
logoВинисиус Жуниор
logoВенсан Компани
дискриминация
logoвысшая лига Португалия
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вини праздновал так, как делали сотни раз многие футболисты.
Ну так и Престианни ворчал так, как делали многие футболисты миллионы раз.
За что его травить и банить? Расходимся)
Ответ Indurain Larraya
Вини праздновал так, как делали сотни раз многие футболисты. Ну так и Престианни ворчал так, как делали многие футболисты миллионы раз. За что его травить и банить? Расходимся)
Комментарий скрыт
Ответ Бутербродский
Комментарий скрыт
— Ну, ну,— сказал Кролик,— я думаю, мы откажемся от мысли говорить всем сразу. Вопрос в том, что думает об этом Кристофер Робин.

— Я просто кашлянул,— сказал Тигра.

— Он наскочил,— сказал Иа.

— Ну, может быть, я немножко кашкочил,— сказал Тигра.
нет чтобы поставить на место этого танцора-провокатора, лучше арбелоа займётся любимым делом лизнуть.
Ответ заблокированному пользователю
нет чтобы поставить на место этого танцора-провокатора, лучше арбелоа займётся любимым делом лизнуть.
Комментарий скрыт
Ответ Zakir Velilhanov
Комментарий скрыт
Да блин, хорош мне опять с другой анкеты писать! определись ты уже.
Кто-нибудь может мне показать точно такой же танец у «многих футболистов», который исполнил Винисиус ?
Вот прям с такими же движениями и использованием углового флажка.

Что-то мне подсказывает, что если какой-нибудь футболист так отпразднует свой гол на Бернабеу с использованием углового флага, то его сожрут с потрохами все.
Ведь даже когда Сака в ЛЧ пробил пенальти паненкой, Карвахаль спустился с трибун и принялся ему предъявлять за это )
Ответ Кирилл
Кто-нибудь может мне показать точно такой же танец у «многих футболистов», который исполнил Винисиус ? Вот прям с такими же движениями и использованием углового флажка. Что-то мне подсказывает, что если какой-нибудь футболист так отпразднует свой гол на Бернабеу с использованием углового флага, то его сожрут с потрохами все. Ведь даже когда Сака в ЛЧ пробил пенальти паненкой, Карвахаль спустился с трибун и принялся ему предъявлять за это )
Комментарий скрыт
Ответ Кирилл
Кто-нибудь может мне показать точно такой же танец у «многих футболистов», который исполнил Винисиус ? Вот прям с такими же движениями и использованием углового флажка. Что-то мне подсказывает, что если какой-нибудь футболист так отпразднует свой гол на Бернабеу с использованием углового флага, то его сожрут с потрохами все. Ведь даже когда Сака в ЛЧ пробил пенальти паненкой, Карвахаль спустился с трибун и принялся ему предъявлять за это )
Комментарий скрыт
Мы не должны изображать провокатора жертвой. Так будет правильнее.
Никто не изображает, это самый настоящий конченный провокатор. За такое надо прямую красную давать и все проблемы решатся. Или пусть шест возле поля ему поставят он будет вокруг него крутиться.
Ответ Joey Ramone
Никто не изображает, это самый настоящий конченный провокатор. За такое надо прямую красную давать и все проблемы решатся. Или пусть шест возле поля ему поставят он будет вокруг него крутиться.
Ты напоминаешь Ибрагимовича) в третьем лице о себе говоришь 😁
Не ну мистер пляжный мяч откровенно провоцировал соперников такими танцами. Обычно отобьют пять партнерам, пообнимаются. А тут и правда мартышкин образ в зоопарке.
Ответ Георгий Михеев
Не ну мистер пляжный мяч откровенно провоцировал соперников такими танцами. Обычно отобьют пять партнерам, пообнимаются. А тут и правда мартышкин образ в зоопарке.
А почему именно два аргентинца оскорбились, когда на поле было более 50 тысяч португальцев?

😁
Ответ Michael Jackson_1116618335
А почему именно два аргентинца оскорбились, когда на поле было более 50 тысяч португальцев? 😁
Португальцы с трибун бутылками кидались прочим мусором. Благодарные зрители закидывают актеров помидорами, финал, занавес -))))
Так и обзывают друг друга на поле 24/7, но не каждый бежит на ускорении к судье)
Теперь КАЖДЫЙ, кто забьёт гол на вашем Бернабеу, будет подбегать к угловому флагу с эмблемой Реала и танцевать с ним танец "бачата сеншуал"...
А ваша инчада будет на это смотреть молча...
Или реагировать и нарываться на дисквалификацию стадиона...
Ответ Timur_A
Теперь КАЖДЫЙ, кто забьёт гол на вашем Бернабеу, будет подбегать к угловому флагу с эмблемой Реала и танцевать с ним танец "бачата сеншуал"... А ваша инчада будет на это смотреть молча... Или реагировать и нарываться на дисквалификацию стадиона...
Не, слишком примитивно
Надо делать движение "ссу фанатам Реала на лица"
Там ошибка: не нужно изображать провокатора жертвой
Жертву чего, простите? Кто-то что-то реально слышал?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа об инциденте с Винисиусом: «Если бы он решил не продолжать матч, мы бы все ушли с поля. Расизму нет места в футболе»
20 февраля, 16:52
«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал
20 февраля, 05:30
Как «Буде» прибил «Интер», а «Галатасарай» – «Ювентус»? Тактика ЛЧ
19 февраля, 20:25
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
1 минуту назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
14 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
27 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем