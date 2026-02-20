Арбелоа про Винисиуса: «Мы не должны изображать жертву провокатором. Он праздновал так, как делали сотни раз многие футболисты»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал дискуссию вокруг ситуации с Винисиусом и реакции на расистский инцидент,
Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«Я не здесь для того, чтобы оценивать слова Моуринью или Компани. Каждый волен высказывать мнение – я высказываю свое.
Винисиус праздновал гол так, как это делали сотни раз многие футболисты. Мы не должны изображать жертву провокатором», – сказал Арбелоа.
Ну так и Престианни ворчал так, как делали многие футболисты миллионы раз.
За что его травить и банить? Расходимся)
— Я просто кашлянул,— сказал Тигра.
— Он наскочил,— сказал Иа.
— Ну, может быть, я немножко кашкочил,— сказал Тигра.
Вот прям с такими же движениями и использованием углового флажка.
Что-то мне подсказывает, что если какой-нибудь футболист так отпразднует свой гол на Бернабеу с использованием углового флага, то его сожрут с потрохами все.
Ведь даже когда Сака в ЛЧ пробил пенальти паненкой, Карвахаль спустился с трибун и принялся ему предъявлять за это )
😁
А ваша инчада будет на это смотреть молча...
Или реагировать и нарываться на дисквалификацию стадиона...
Надо делать движение "ссу фанатам Реала на лица"