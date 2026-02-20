Арбелоа про Винисиуса: «Мы не должны изображать жертву провокатором. Он праздновал так, как делали сотни раз многие футболисты»

Арбелоа о Винисиусе: мы не должны изображать жертву провокатором.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал дискуссию вокруг ситуации с Винисиусом и реакции на расистский инцидент,

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Я не здесь для того, чтобы оценивать слова Моуринью или Компани . Каждый волен высказывать мнение – я высказываю свое.

Винисиус праздновал гол так, как это делали сотни раз многие футболисты. Мы не должны изображать жертву провокатором», – сказал Арбелоа.

