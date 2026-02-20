  • Спортс
В Австралии в Рамадан клубы и судьи могут запрашивать 90-секундный перерыв после захода солнца: «Наша цель – чтобы все чувствовали поддержку и уважение. Игроки в первую очередь люди»

В Австралии клубам разрешено запрашивать 90-секундный перерыв во время Рамадана.

Австралийские лиги сообщили о готовности поддерживать игроков и судей во время Рамадана.

Введенная в сезоне-2023/24 политика позволяет клубам и рефери запрашивать специальный 90-секундный перерыв после захода солнца, чтобы футболисты могли подкрепиться. При этом запрос нужно подавать за 90 минут до начала матча, указывая в нем игроков, соблюдающих пост.

«Рамадан – важный праздник для многих футболистов, болельщиков, судей. Эта политика важна для обеспечения благополучия соблюдающих пост игроков и рефери и демонстрирует наше постоянное стремление создавать среду, в которой каждый будет чувствовать себя частью нашей игры», – сказал генеральный директор A-Leagues Стив Росич.

Генеральный директор Ассоциации профессиональных футболистов Австралии Бо Буш добавил: «Мы всегда поддерживаем инициативы, признающие, что футболисты – это в первую очередь люди. Нашей целью должно быть сделать так, чтобы все игроки чувствовали поддержку и уважение в A-Leagues».

В МЛС будут паузы в связи с Рамаданом. Лига добавит 60-секундный перерыв на питье и отложит начало матчей, совпадающих с моментом прерывания поста

