МОК проверит действия Инфантино, участвовавшего в Совете мира, на предмет соблюдения принципа политической нейтральности

МОК проверит действия Инфантино, участвовавшего в Совете мира.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация изучит ситуацию с появлением главы ФИФА Джанни Инфантино на заседании Совета мира.

Президент ФИФА, который также является членом МОК, появился на первом заседании Совета мира и позировал в красной кепке с надписью «США». МОК требует от своих членов соблюдения принципа политической нейтральности.

«Мы изучим ситуацию. Олимпийская хартия очень четко определяет, чего ожидают от членов. И мы проведём проверку в связи с предполагаемым подписанием документов в рамках Совета мира», – сказала Ковентри.