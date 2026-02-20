МОК проверит действия Инфантино, участвовавшего в Совете мира, на предмет соблюдения принципа политической нейтральности
МОК проверит действия Инфантино, участвовавшего в Совете мира.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация изучит ситуацию с появлением главы ФИФА Джанни Инфантино на заседании Совета мира.
Президент ФИФА, который также является членом МОК, появился на первом заседании Совета мира и позировал в красной кепке с надписью «США». МОК требует от своих членов соблюдения принципа политической нейтральности.
«Мы изучим ситуацию. Олимпийская хартия очень четко определяет, чего ожидают от членов. И мы проведём проверку в связи с предполагаемым подписанием документов в рамках Совета мира», – сказала Ковентри.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Роба Харриса в X
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это тот самый классический случай когда в результате расследования можно выйти на самого себя. 😁
Конечно нейтрально. вот съездил бы он на петербургский форум или на Валдай то это злостное политическое вмешательство
Лысый пожалуется папочке и к зданию мок приплывет авианосная группа
МОК это посмешище со своими лозунгами на которые сами же положили болт! Спорт всегда был политизирован!
Ахаха, да че там проверять то?
«Политическая нейтральность» - это классный инструмент манипуляций МОК. «Здесь играем, - здесь не играем, - здесь играемся»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем