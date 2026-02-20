Тарасов назвал встречу с Бузовой самым «кринжовым» случаем в День влюбленных: «Хотели с женой поужинать в ресторане, приехали и увидели там Ольгу Игоревну»

Тарасов о «самом кринжовом» моменте в День влюбленных: встретил с женой Бузову.

Дмитрий Тарасов вспомнил самый «кринжовый» случай, который был у него в День всех влюбленных.

«14 февраля хотели с женой поужинать в ресторане. Позвонили в наш любимый, забронировали там столик, приехали и увидели там Ольгу Игоревну [Бузову ]!

Встретились случайно, пообщались, она познакомилась с Настей», – рассказал бывший полузащитник «Локомотива ».

Напомним, Тарасов и Бузова поженились в 2012 году и развелись в 2016-м. С 2018 года экс-футболист сборной России состоит в браке с моделью Анастасией Костенко, у пары четверо детей.

Бузова про Тарасова: «Я посвящала жизнь супругу, в моей вселенной он был господин. Многим жертвовала, Дима многое не давал мне делать. Он ревновал, не мог выходить на поле, если я где-то»