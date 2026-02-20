  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тарасов назвал встречу с Бузовой самым «кринжовым» случаем в День влюбленных: «Хотели с женой поужинать в ресторане, приехали и увидели там Ольгу Игоревну»
19

Тарасов назвал встречу с Бузовой самым «кринжовым» случаем в День влюбленных: «Хотели с женой поужинать в ресторане, приехали и увидели там Ольгу Игоревну»

Тарасов о «самом кринжовом» моменте в День влюбленных: встретил с женой Бузову.

Дмитрий Тарасов вспомнил самый «кринжовый» случай, который был у него в День всех влюбленных.

«14 февраля хотели с женой поужинать в ресторане. Позвонили в наш любимый, забронировали там столик, приехали и увидели там Ольгу Игоревну [Бузову]!

Встретились случайно, пообщались, она познакомилась с Настей», – рассказал бывший полузащитник «Локомотива».

Напомним, Тарасов и Бузова поженились в 2012 году и развелись в 2016-м. С 2018 года экс-футболист сборной России состоит в браке с моделью Анастасией Костенко, у пары четверо детей.

Бузова про Тарасова: «Я посвящала жизнь супругу, в моей вселенной он был господин. Многим жертвовала, Дима многое не давал мне делать. Он ревновал, не мог выходить на поле, если я где-то»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Starhit
logoДмитрий Тарасов
logoОльга Бузова
logoЛокомотив
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
девушки и спорт
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В этой новости все прекрасно
В этой увлекательной и актуальной спортивной новости даже случайная фраза «бывший полузащитник «Локомотива» выглядит чужеродным элементом.
Наконец-то нормальные новости!
Всю неделю их ждал.
А я скучал по таким новостям. Они смешные и нелепые, но такие простые, без зла
Ответ Сергей Зотов
А я скучал по таким новостям. Они смешные и нелепые, но такие простые, без зла
Тарабузики, ми-ми-ми

Через несколько лет будет приписка, что только олды помнят.
Только посочувствовать!
Сам факт разговора с тарасовым - кринжатина.
Что это за спортивная новость на нашем гламурном сайте???
Суряев уже не стесняется пихать новости из своего любимого Стархита. Причем если перейти по ссылки на новость про Бузову ниже, то и там будет Суряев. Человек не любит спорт и свою работу, зачем он здесь? Почему бы не отправить резюме в Стархит?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасов о драке Смолова: «Провокаторов очень много. Он не смог стерпеть, наверное. Но лучше развернись, уйди и вызови полицию»
15 сентября 2025, 09:50
Тарасов об ужесточении лимита: «У нас не так много легионеров. Надо разбавлять россиян, создавать конкуренцию»
13 сентября 2025, 11:19
Тарасов о Миранчуке в «Динамо»: «Ушли понятия и традиции переходов. У нас стали игроки уходить из «Спартака» в ЦСКА. Это выбор Антона»
25 августа 2025, 05:55
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
2 минуты назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
15 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
28 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
44 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем