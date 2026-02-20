65

Глушенков о Соболеве: «Скоро выстрелит. Есть пример Рафиньи из «Барсы»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков считает, что Александр Соболев скоро выстрелит.

– У «Зенита» 34 забитых мяча в сезоне, но что с Соболевым?

– Старается, тренируется, пока не везет. Скоро выстрелит. Может же такое быть, что у человека не прет.

– Но как-то уже долго не прет.

– Есть пример Рафиньи из «Барсы» – в одном сезоне не забивал, а в следующем стал лучшим. Вот и все. Сезон на сезон не приходится. Надо дождаться.

– Если его купили за 10 миллионов, то сколько стоите вы?

– Меня купили за 6 миллионов евро. Значит, столько стою, – сказал Глушенков.

В этом сезоне Соболев забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу в 16 матчах Мир РПЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Флик о Рафинье: скоро забьет на футбол. Есть пример Соболева из Зенита.
Ещё никогда так не оскорбили Рафинью...
И будет Дельфинья из Зенита.
Ответ Noken
И будет Дельфинья из Зенита.
Комментарий скрыт
Ответ Django Joker
Комментарий скрыт
Согласен, глупо было бы это делать на скамейке
Понятно что с поправкой на пропасть в уровне, но забавно кстати что у Рафиньи (129) и Соболева (116) сопоставимое число голов за карьеру
Ответ Moffo
Понятно что с поправкой на пропасть в уровне, но забавно кстати что у Рафиньи (129) и Соболева (116) сопоставимое число голов за карьеру
У Соболева 116?
Ответ Dr_horrible
У Соболева 116?
Да, 116 голов, по трансфермаркт стата
Успокою соседа Петю, купившего пару лет назад " Ладу Гранту" : после 70 тыс км мотор будет работать совсем по другому, есть пример Веркиной "бэхи тройки"
Только если как кобейн или хеменгуэй.....
Ты его ещё с Месси сравни.
Максим не стал гадить на одноклубника, разве это не хорошо?
Ну по возрасту совпадает, Рафинья тоже в 28 зажёг, так что ждите феерию от Соболя в предстоящих сезонах
Ответ Владимир Владимирович
Ну по возрасту совпадает, Рафинья тоже в 28 зажёг, так что ждите феерию от Соболя в предстоящих сезонах
Ну и отличие всё-таки, что Рафинья играет за клуб своей мечты, выкладывается по полной, при этом получает еще и неплохую зарплату. А Соболев играет просто из-за денег, ему пофигу в принципе за кого играть и чью эмблему целовать. Он уже показал свое отношение к ценностям когда играл за Спартак и когда радовался до усрачки после гола Крыльям. Гнеловатенький игрок.
