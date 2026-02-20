Глушенков о Соболеве: «Скоро выстрелит. Есть пример Рафиньи из «Барсы»

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков считает, что Александр Соболев скоро выстрелит.

– У «Зенита» 34 забитых мяча в сезоне, но что с Соболевым?

– Старается, тренируется, пока не везет. Скоро выстрелит. Может же такое быть, что у человека не прет.

– Но как-то уже долго не прет.

– Есть пример Рафиньи из «Барсы» – в одном сезоне не забивал, а в следующем стал лучшим. Вот и все. Сезон на сезон не приходится. Надо дождаться.

– Если его купили за 10 миллионов, то сколько стоите вы?

– Меня купили за 6 миллионов евро. Значит, столько стою, – сказал Глушенков.

В этом сезоне Соболев забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу в 16 матчах Мир РПЛ .