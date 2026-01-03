Мареску злили рекомендации врачей по футболистам «Челси», он их игнорировал. Также тренеру говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость (The Athletic)

Слова Марески вызывали беспокойство у боссов «Челси», а тренера злили советы.

Пресс-конференции Энцо Марески вызывали беспокойство у руководства «Челси », а тренера злили советы врачей и рекомендации по составу.

Как информирует The Athletic, экс-тренеру дважды выражали публичную поддержку до того, как ситуация обострилась. Один из таких случаев произошел после поражения от «Аталанты» (1:2) в Лиге чемпионов 9 декабря. Тогда тренера заверили, чтобы не думал об увольнении, после того как он выразил опасения насчет последствий возможного проигрыша в следующем матче с «Эвертоном».

Этот момент оказался знаковым, учитывая, что позже Мареска жаловался на «худшие 48 часов в клубе» из-за отсутствия поддержки на «Стэмфорд Бридж» даже после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0. Это стало неожиданностью для всех в клубе, включая руководство и игроков.

«Челси» не хотел неизбежного негативного внимания и нежелательных разбирательств, которые за этим последовали. Пресс-конференции Марески в целом вызывали беспокойство. Хотя он производил впечатление строгого человека, близкие к его окружению источники сообщают, что он хотел получить возможность продемонстрировать, что является спокойным и раскованным человеком.

За время его работы случались выступления, которые не находили понимания в клубе. Яркий пример – его заявление о необходимости покупки центрального защитника после травмы передней крестообразной связки у Ливая Колуилла в августе. Хотя с Мареской консультировались по трансферам, его основной задачей было управление командой. Ему указали на необходимость использовать имеющихся защитников, поскольку клуб был заинтересован в продолжении развития Джоша Ачимпонга .

Источники сообщают, что это вызывало напряжение между сторонами, хотя позже оно улеглось. «Челси» действительно искал защитника, но в клубе не смогли найти подходящую кандидатуру, указав, что «Ливерпуль» также хотел усилить центр обороны, но в итоге не сделал этого летом.

Отмечается, что Мареска обладал очень располагающим к себе характером, благодаря чему пользовался популярностью у многих игроков. Однако после его резонансной пресс-конференции по итогам матча с «Эвертоном» (2:0) в декабре ситуация несколько изменилась. У Марески были свои причины.

Близкие к нему люди говорят, что его вспышка была реакцией на постоянные рекомендации медицинского отдела по ограничению игрового времени футболистов. Это входило в обязанности медперсонала – помогать защищать игроков с травмами или находящихся в процессе восстановления, чтобы избежать рецидивов. Они встречались с Мареской за два дня до каждого матча, чтобы детально обсудить состояние каждого игрока.

Так, например, ему могли объяснить, что из 24 игроков в составе 21 могут играть в полную силу, а для трех рекомендовано только определенное количество минут. Затронутые игроки, как правило, тоже знали, сколько времени им предстоит провести на поле. Эта практика принесла хорошие результаты: капитан Рис Джеймс находится в строе уже год.

Ранее в сезоне в «Челси» заявляли, что Мареска отлично справляется с ротацией состава в целом с момента своего назначения, что было частью поддержки после двух поражений подряд от «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона».

Однако, как утверждают источники в «Челси», он впоследствии неоднократно игнорировал рекомендации медицинской службы клуба относительно игрового времени конкретных футболистов. Это стало ключевым фактором.

По словам источников, проблема заключалась в том, что возвращающимся после травм игрокам устанавливался лимит минут, с которым они сами были согласны. Однако Мареска выходил за эти рамки, что затем вынуждало медицинский штаб рекомендовать измененную программу тренировок на следующие дни, а также корректировать лимит минут для их следующего выхода на поле.

Например, предметом спора стало то, что Рис Джеймс отыграл все 90 минут в трех матчах подряд в декабре – впервые за два года. «Челси» хочет, чтобы медицинский департамент действовал независимо от главного тренера, и считает рекомендации врачей ключевыми для того, чтобы команда смогла успешно завершить сезон.

Близкие к Мареске люди говорят, что он был беспокоился о здоровье всех игроков «Челси», но рекомендации медиков стали одной из главных причин его желания уйти.

Люди, знакомые с позицией «Челси», говорят, что его нежелание или недоверие к некоторым молодым игрокам вызывало тревогу. Например, Андрей Сантос (21 год), Джоррел Хато (19) и Джош Ачимпонг (19) в этом сезоне вышли в стартовом составе всего в 11 матчах чемпионата. Игра Эстевао (18) – один из главных позитивных моментов в этом плане, но он выходил в основном составе лишь 11 раз в 28 матчах.

Близкие к Мареске люди говорят, что он выпускал на поле молодых игроков только тогда, когда это было уместно, чтобы показать свое доверие к ним, и что влияние политики медицинского отдела на его решения по составу стало для него переломным моментом, особенно учитывая критику, с которой он сталкивался из-за неудачных результатов.

Источники, близкие к Мареске, также утверждают, что на выбор состава тренера влияла не только нагрузка футболистов, но и то, что ему было сказано использовать игроков таким образом, чтобы сохранить их трансферную стоимость. Источники в «Челси» это отрицают, но говорят, что любые комментарии относительно выбора состава исходили из рекомендаций медицинского отдела, как пояснялось выше. Мареске рекомендовали ротировать состав, чтобы обеспечить свежесть к концу сезона, а также выражали общее желание развивать и совершенствовать игроков. Но выбирал состав он сам.