  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареску злили рекомендации врачей по футболистам «Челси», он их игнорировал. Также тренеру говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость (The Athletic)
24

Мареску злили рекомендации врачей по футболистам «Челси», он их игнорировал. Также тренеру говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость (The Athletic)

Слова Марески вызывали беспокойство у боссов «Челси», а тренера злили советы.

Пресс-конференции Энцо Марески вызывали беспокойство у руководства «Челси», а тренера злили советы врачей и рекомендации по составу.

Как информирует The Athletic, экс-тренеру дважды выражали публичную поддержку до того, как ситуация обострилась. Один из таких случаев произошел после поражения от «Аталанты» (1:2) в Лиге чемпионов 9 декабря. Тогда тренера заверили, чтобы не думал об увольнении, после того как он выразил опасения насчет последствий возможного проигрыша в следующем матче с «Эвертоном».

Этот момент оказался знаковым, учитывая, что позже Мареска жаловался на «худшие 48 часов в клубе» из-за отсутствия поддержки на «Стэмфорд Бридж» даже после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0. Это стало неожиданностью для всех в клубе, включая руководство и игроков.

«Челси» не хотел неизбежного негативного внимания и нежелательных разбирательств, которые за этим последовали. Пресс-конференции Марески в целом вызывали беспокойство. Хотя он производил впечатление строгого человека, близкие к его окружению источники сообщают, что он хотел получить возможность продемонстрировать, что является спокойным и раскованным человеком.

За время его работы случались выступления, которые не находили понимания в клубе. Яркий пример – его заявление о необходимости покупки центрального защитника после травмы передней крестообразной связки у Ливая Колуилла в августе. Хотя с Мареской консультировались по трансферам, его основной задачей было управление командой. Ему указали на необходимость использовать имеющихся защитников, поскольку клуб был заинтересован в продолжении развития Джоша Ачимпонга.

Источники сообщают, что это вызывало напряжение между сторонами, хотя позже оно улеглось. «Челси» действительно искал защитника, но в клубе не смогли найти подходящую кандидатуру, указав, что «Ливерпуль» также хотел усилить центр обороны, но в итоге не сделал этого летом.

Отмечается, что Мареска обладал очень располагающим к себе характером, благодаря чему пользовался популярностью у многих игроков. Однако после его резонансной пресс-конференции по итогам матча с «Эвертоном» (2:0) в декабре ситуация несколько изменилась. У Марески были свои причины.

Близкие к нему люди говорят, что его вспышка была реакцией на постоянные рекомендации медицинского отдела по ограничению игрового времени футболистов. Это входило в обязанности медперсонала – помогать защищать игроков с травмами или находящихся в процессе восстановления, чтобы избежать рецидивов. Они встречались с Мареской за два дня до каждого матча, чтобы детально обсудить состояние каждого игрока.

Так, например, ему могли объяснить, что из 24 игроков в составе 21 могут играть в полную силу, а для трех рекомендовано только определенное количество минут. Затронутые игроки, как правило, тоже знали, сколько времени им предстоит провести на поле. Эта практика принесла хорошие результаты: капитан Рис Джеймс находится в строе уже год.

Ранее в сезоне в «Челси» заявляли, что Мареска отлично справляется с ротацией состава в целом с момента своего назначения, что было частью поддержки после двух поражений подряд от «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона».

Однако, как утверждают источники в «Челси», он впоследствии неоднократно игнорировал рекомендации медицинской службы клуба относительно игрового времени конкретных футболистов. Это стало ключевым фактором. 

По словам источников, проблема заключалась в том, что возвращающимся после травм игрокам устанавливался лимит минут, с которым они сами были согласны. Однако Мареска выходил за эти рамки, что затем вынуждало медицинский штаб рекомендовать измененную программу тренировок на следующие дни, а также корректировать лимит минут для их следующего выхода на поле.

Например, предметом спора стало то, что Рис Джеймс отыграл все 90 минут в трех матчах подряд в декабре – впервые за два года. «Челси» хочет, чтобы медицинский департамент действовал независимо от главного тренера, и считает рекомендации врачей ключевыми для того, чтобы команда смогла успешно завершить сезон. 

Близкие к Мареске люди говорят, что он был беспокоился о здоровье всех игроков «Челси», но рекомендации медиков стали одной из главных причин его желания уйти.

Люди, знакомые с позицией «Челси», говорят, что его нежелание или недоверие к некоторым молодым игрокам вызывало тревогу. Например, Андрей Сантос (21 год), Джоррел Хато (19) и Джош Ачимпонг (19) в этом сезоне вышли в стартовом составе всего в 11 матчах чемпионата. Игра Эстевао (18) – один из главных позитивных моментов в этом плане, но он выходил в основном составе лишь 11 раз в 28 матчах.

Близкие к Мареске люди говорят, что он выпускал на поле молодых игроков только тогда, когда это было уместно, чтобы показать свое доверие к ним, и что влияние политики медицинского отдела на его решения по составу стало для него переломным моментом, особенно учитывая критику, с которой он сталкивался из-за неудачных результатов.

Источники, близкие к Мареске, также утверждают, что на выбор состава тренера влияла не только нагрузка футболистов, но и то, что ему было сказано использовать игроков таким образом, чтобы сохранить их трансферную стоимость. Источники в «Челси» это отрицают, но говорят, что любые комментарии относительно выбора состава исходили из рекомендаций медицинского отдела, как пояснялось выше. Мареске рекомендовали ротировать состав, чтобы обеспечить свежесть к концу сезона, а также выражали общее желание развивать и совершенствовать игроков. Но выбирал состав он сам.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
отставки
logoЛивай Колуилл
logoЭнцо Мареска
logoЧелси
logoДжош Ачимпонг
logoпремьер-лига Англия
logoРис Джеймс
logoЭстевао
logoтравмы
logoДжоррел Хато
logoАндрей Сантос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нету об отставке Марески: «Игроки были не в курсе, все расстроены. Он отлично работал с «Челси», провел невероятный сезон. Немного грустно – тренер очень помог мне, но это футбол»
сегодня, 21:17
Саутгейт, Фабрегас или Филипе Луис – кто сменит Мареску в «Челси»?
сегодня, 21:10
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
сегодня, 20:11
Главные новости
Игроки «Челси» ожидают назначения Росеньора. Они уже обсудили кандидатуру тренера (The Telegraph)
29 минут назад
«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура – 11 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри сейчас лидирует в таблице, «Интер» играет в воскресенье
36 минут назад
«Милан» победил «Кальяри» в гостях (1:0) – Леау забил на 50-й с паса Рабьо
40 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
41 минуту назад
Де Дзерби о финале с «ПСЖ» в Кувейте: «Суперкубок Франции или Италии должен проводиться в этих странах, перед фанатами клубов. Я поеду, это моя работа, но я против этой идеи»
сегодня, 20:47
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
сегодня, 20:11
«Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля»
сегодня, 19:55
Роналду не забил в саудовской лиге впервые с сентября. 40-летний форвард «Аль-Насра» делит с Феликсом 1-е место в гонке бомбардиров
сегодня, 19:52
Холанд, Бруну, Райс, Райя, Габриэл, Семеньо, Джеймс, Гехи – в сборной 2025 года АПЛ по версии фанатов
сегодня, 19:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума победил «Аль-Охдуд»
сегодня, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дани Алвес стал совладельцем «Сан-Жуан-де-Вера» из 3-й лиги Португалии. 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру
15 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Райо» и «Хетафе» сыграли 1:1, «Барса» встретится с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Тулузу», «Монако» Головина сыграет с «Лионом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Парижем» – в воскресенье
30 минут назад
«Вест Хэм» за 20+ млн евро купил форварда Фелипе у «Жил Висенте». 22-летний игрок подписал контракт по схеме «4,5+1»
47 минут назадФото
Агент Кузьмичев о Головине: «Не потолок для российских игроков. Можно и нужно мечтать о «Реале», «Барселоне», «Ман Сити»
47 минут назад
Нету об отставке Марески: «Игроки были не в курсе, все расстроены. Он отлично работал с «Челси», провел невероятный сезон. Немного грустно – тренер очень помог мне, но это футбол»
сегодня, 21:17
Спаллетти о продлении контракта с «Юве»: «Наша цель – попасть в ЛЧ. В июне мы оценим проделанную работу, сейчас мне больше ничего не нужно»
сегодня, 21:04
«Пепа «Челси» не получит. Гласнер доказал, что он отличный тренер». Канди посоветовал «синим» назначить австрийца из «Пэлас»
сегодня, 20:58
«Атлетико» договорился с «Ромой» о переходе Распадори, игрок взял 3-4 дня на размышления. Форвард также интересен «Лацио» и «Галатасараю»
сегодня, 20:39
Булыкин об РПЛ: «10% легионеров получают зарплаты заслуженно, остальные – нет. Игрокам среднего уровня платят очень много – это путь в никуда»
сегодня, 20:28