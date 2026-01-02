🎥 Потрясающая реакция мамы воспитанника «Виллы» на его дебют в АПЛ. Парень сыграл с «Арсеналом»

«Астон Вилла» шла к 12-й победе подряд, что для команды стало бы клубным рекордом , но на пути «львов» встал «Арсенал». «Канониры» разгромили «Виллу» со счетом 4:1, подопечных Унаи Эмери даже Микель Артета прессинговал.

Тяжелый вечер для клуба стал волшебным для одной семьи – Джимо-Алоба. 19-летний полузащитник вышел на поле на 82-й минуте встречи, для парня игра стала дебютной в Премьер-лиге.

Пока режиссер трансляции показывал празднование «Арсеналом» очередного гола, семья Джамалдина отмечала личную победу. Особенно радовалась мама юноши: «Да! Джамал выходит на поле! Мой сын дебютирует сегодня! Давай, Джамал, да!»

Всего за первую команду «Виллы» Джамал отыграл четыре матча – 31 минуту в рамках кубковых турниров страны.

«Это мой сын, это мой мальчик».