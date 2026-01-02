«Пепа «Челси» не получит. Гласнер доказал, что он отличный тренер». Канди посоветовал «синим» назначить австрийца из «Пэлас»
Джейсон Канди о тренере для «Челси»: я бы выбрал Оливера Гласнера.
Экс-защитник «Челси» Джейсон Канди заявил, что клубу следует назначить Оливера Гласнера главным тренером после ухода Энцо Марески.
Гласнер в данный момент возглавляет «Кристал Пэлас».
«Я бы выбрал Оливера Гласнера [из «Пэлас»]. Именно туда я бы смотрел. Он уже доказал, что является отличным специалистом.
«Челси» не переманит лучшего тренера на рынке – условного Пепа Гвардиолу мы не получим.
Но если посмотреть на то, что Гласнер сделал в «Пэлас», куда он их привел и в каких условиях работал… У него, к слову, были серьезные ограничения. В клубе были свои проблемы, в том числе из-за недостатка инвестиций», – сказал Канди в эфире The Sports Bar.
