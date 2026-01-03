  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спаллетти о продлении контракта с «Юве»: «Наша цель – попасть в ЛЧ. В июне мы оценим проделанную работу, сейчас мне больше ничего не нужно»
2

Спаллетти о продлении контракта с «Юве»: «Наша цель – попасть в ЛЧ. В июне мы оценим проделанную работу, сейчас мне больше ничего не нужно»

Спаллетти: меня устраивает контракт с «Ювентусом», наша цель – попасть в ЛЧ.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти не переживает по поводу своего контракта с «Ювентусом».

Нынешнее соглашение 66-летнего специалиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Если бы мне нужно было что-то еще для большей уверенности в долгосрочном контракте, я бы обсудил это с самого начала, когда разговаривал с [генеральным директором] Комолли. Мне это не понадобилось, меня все устраивает.

Мне нужны лишь хорошие ощущения от своей работы и от людей, которые сотрудничают со мной на поле и за его пределами. Я увидел чрезвычайно профессиональных людей, которые уважают свои роли и выполняемую работу. У нас общие цели.

Цель – попасть в Лигу чемпионов, и мы работаем в этом направлении. В июне мы проведем оценку проделанной работы на благо «Ювентуса» и его болельщиков. Если всех все устроит, тогда мы сможем обсудить что-то еще. Сейчас мне больше ничего не нужно», – заявил Спаллетти.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoЛучано Спаллетти
Дамьен Комолли
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Спаллетти о словах Конте про инфраструктуру «Наполи»: «Антонио прав, мне не в чем завидовать его команде. В «Юве» стенка для отработки штрафных движется, а в Неаполе она статична»
сегодня, 17:36
Фраттези хочет перейти в «Ювентус» из-за Спаллетти. Хавбек «Интера» отказал «Фенербахче» (Tuttosport)
сегодня, 17:22
Спаллетти сказал «Иди на скамейку» Локателли, недовольному заменой в матче с «Пизой»
28 декабря 2025, 21:32
Главные новости
Игроки «Челси» ожидают назначения Росеньора. Они уже обсудили кандидатуру тренера (The Telegraph)
28 минут назад
«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура – 11 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри сейчас лидирует в таблице, «Интер» играет в воскресенье
35 минут назад
«Милан» победил «Кальяри» в гостях (1:0) – Леау забил на 50-й с паса Рабьо
39 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
40 минут назад
Мареску злили рекомендации врачей по футболистам «Челси», он их игнорировал. Также тренеру говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость (The Athletic)
58 минут назад
Де Дзерби о финале с «ПСЖ» в Кувейте: «Суперкубок Франции или Италии должен проводиться в этих странах, перед фанатами клубов. Я поеду, это моя работа, но я против этой идеи»
сегодня, 20:47
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
сегодня, 20:11
«Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля»
сегодня, 19:55
Роналду не забил в саудовской лиге впервые с сентября. 40-летний форвард «Аль-Насра» делит с Феликсом 1-е место в гонке бомбардиров
сегодня, 19:52
Холанд, Бруну, Райс, Райя, Габриэл, Семеньо, Джеймс, Гехи – в сборной 2025 года АПЛ по версии фанатов
сегодня, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Дани Алвес стал совладельцем «Сан-Жуан-де-Вера» из 3-й лиги Португалии. 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру
14 минут назадФото
Артета о Дьокереше: «Он все делает правильно, нужно лишь больше голов. От форварда «Арсенале» такие ожидания – вокруг него будет много шума, но все получится»
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо» и «Хетафе» сыграли 1:1, «Барса» встретится с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье
19 минут назад
Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Тулузу», «Монако» Головина сыграет с «Лионом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Парижем» – в воскресенье
29 минут назад
«Вест Хэм» за 20+ млн евро купил форварда Фелипе у «Жил Висенте». 22-летний игрок подписал контракт по схеме «4,5+1»
46 минут назадФото
Агент Кузьмичев о Головине: «Не потолок для российских игроков. Можно и нужно мечтать о «Реале», «Барселоне», «Ман Сити»
46 минут назад
Нету об отставке Марески: «Игроки были не в курсе, все расстроены. Он отлично работал с «Челси», провел невероятный сезон. Немного грустно – тренер очень помог мне, но это футбол»
сегодня, 21:17
«Пепа «Челси» не получит. Гласнер доказал, что он отличный тренер». Канди посоветовал «синим» назначить австрийца из «Пэлас»
сегодня, 20:58
«Атлетико» договорился с «Ромой» о переходе Распадори, игрок взял 3-4 дня на размышления. Форвард также интересен «Лацио» и «Галатасараю»
сегодня, 20:39
Булыкин об РПЛ: «10% легионеров получают зарплаты заслуженно, остальные – нет. Игрокам среднего уровня платят очень много – это путь в никуда»
сегодня, 20:28