Спаллетти о продлении контракта с «Юве»: «Наша цель – попасть в ЛЧ. В июне мы оценим проделанную работу, сейчас мне больше ничего не нужно»

Спаллетти: меня устраивает контракт с «Ювентусом», наша цель – попасть в ЛЧ.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти не переживает по поводу своего контракта с «Ювентусом ».

Нынешнее соглашение 66-летнего специалиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Если бы мне нужно было что-то еще для большей уверенности в долгосрочном контракте, я бы обсудил это с самого начала, когда разговаривал с [генеральным директором] Комолли . Мне это не понадобилось, меня все устраивает.

Мне нужны лишь хорошие ощущения от своей работы и от людей, которые сотрудничают со мной на поле и за его пределами. Я увидел чрезвычайно профессиональных людей, которые уважают свои роли и выполняемую работу. У нас общие цели.

Цель – попасть в Лигу чемпионов , и мы работаем в этом направлении. В июне мы проведем оценку проделанной работы на благо «Ювентуса» и его болельщиков. Если всех все устроит, тогда мы сможем обсудить что-то еще. Сейчас мне больше ничего не нужно», – заявил Спаллетти.