🎥 Гвардиолу замучили вопросами о будущем в «Сити». Пришлось устроить стендап

«Ман Сити» потерял очки в матче 19-го тура с «Сандерлендом», впереди у «горожан» встреча с «Челси», который остался без тренера после увольнения Энцо Марески.

На пресс-конференции перед встречей с лондонцами журналисты спрашивали Хосепа Гвардиолу о его будущем в Манчестере. Каталонец от этих разговоров откровенно устал – ответы на однотипные вопросы у Пепа закончились, пришлось сыпать шутками:

«Так ты меня уволить хочешь? Нет? Хорошо, фух. А то у меня такая зарплата высокая, да и год по контракту остался. Ох, Боже ты мой. У меня есть контракт – я говорил это тысячу, миллион раз. Я понимаю, что вы от меня устали, я тут уже 10 лет.

Уверен, что вам надоел! Да однажды я уйду – даю слово! Обещаю. Но сейчас у меня есть контракт и я счастлив. Я хочу сражаться вместе с моей командой».

На предыдущей пресс-конференции корреспондент Sky пытался вывести тренера на разговоры о трансферных слухах, Гвардиола мастерски ушел от темы.

Там где журналисты учились, Пеп преподавал.