Чемпионат Италии. «Ювентус» разгромил «Кремонезе», «Дженоа» разгромил «Кальяри»

В Серии А прошли матчи 20-го тура.
В 20-м туре Серии А в субботу «Рома» обыграла «Сассуоло» (2:0).
В воскресенье «Милан» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1), «Интер» дома поделил очки с «Наполи» (2:2).
В понедельник «Ювентус» разгромил «Кремонезе» (5:0).
Чемпионат Италии
20-й тур
Дженоа
Леали, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Коломбо, Витинья
Запасные: Сабелли, Отоа, Жуниор Мессиас, Лысенок, Куэнка, Станчу, Соммарива, Торсбю, Эхатор, Нуредини, Вентурино, Мазини, Фини
Кальяри:
Каприле, Оберт, Камехо, Луперто, Палестра, Маццителли, Прати, Адопо, Эспозито, Кылычсой, Лувумбу
Запасные: Паволетти, Трепи, Идрисси, Пинтус, Боррелли, Ди Пардо, Шерри, Дзаппа, Зе Педру, Чоччи, Гаэтано, Кавуоти, Литета
Ювентус
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Йылдыз, Миретти, Маккенни, Дэвид
Запасные: Рухи, Аджич, Костич, Фелипе, Жегрова, Опенда, Перин, Жоау Мариу, Пинсольо, Кабаль, Копмейнерс
Кремонезе:
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Юнсен, Грасси, Бондо, Дзербин, Варди, Бонаццоли
Запасные: Сильвестри, Нава, Флориани, Файе, Васкес, Пеми, Барбьери, Фолино, Коллоколо, Санабрия, Чеккерини, Валоти, Вандепютте, Лордкипанидзе
Удинезе
Окойе, Камара, Соле, Кабаселе, Бертола, Эккеленкамп, Карлстрем, Миллер, Дзаноли, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Гуйе, Паделли, Атта, Петровски, Гогличидзе, Ловрич, Саррага, Сава, Пальма, Земура, Браво, Эхизибуэ, Кристенсен, Камара, Модешту
Пиза:
Скуффет, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Трамони, Ангори, Эбишер, Марин, Лерис, Мейстер, Морео
Запасные: Томаш Эштевеш, Хойхольт, Туре, Беттацци, Буффон, Кандже-Мбамби, Пиччинини, Перейра де Соуза, Шемпер, Николас, Бонфанти, Коппола
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Диего Карлос, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Войвода, Дувикас
Запасные: Чавлина, Доссена, Пош, Какре, Батурина, Кюн, Тернквист, Смолчич, Черри, Валье, Серджи Роберто
Болонья:
Равалья, Миранда, Лукуми, Хеггем, Дзортеа, Побега, Фройлер, Камбьяги, Фаббиан, Роу, Кастро
Запасные: Пессина, Иммобиле, Франческелли, Ликояннис, Де Сильвестри, Витик, Моро, Сулемана, Орсолини, Домингес, Казале, Фергюсон, Одгор, Даллинга
Рома
Свилар, Эрмосо, Манчини, Гиларди, Соуле, Цимикас, Коне, Пизилли, Челик, Фергюсон, Дибала
Запасные: Анхелиньо, Мирра, Лулли, Арена, Железный, Ренсх, Бах, Эль-Шаарави, Васкес, Зелковски, Франса, Романо
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Липани, Лорьянте, Пинамонти, Фадера
Запасные: Турати, Одентал, Барани, Яннони, Шеддира, Дзакки, Моро, Пьерини, Саталино, Пас, Маккьони, Вранкс, Скьеллеруп
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Спортьелло, Хин, Скамакка, Росси, Самарджич, Сулемана, Муса, Пашалич, Мальдини
Торино:
Палеари, Коко, Марипан, Исмайли, Гинейтис, Тамез, Влашич, Абухляль, Лазаро, Нгонж, Сапата
Запасные: Сазонов, Илкхан, Анджорин, Попа, Исраэль, Бираги, Нджи, Дембеле, Нкунку, Аслани, Аккуа, Симеоне, Адамс
Лечче
Фальконе, Ндаба, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Мале, Рамадани, Банда, Каба, Пьеротти, Штулич
Запасные: Самооя, Зиберт, Галло, Мархвиньски, Перес Сепульведа, Гортер, Кулибали, Жослен, Блеве, Куасси, Сала, Хельгасон, Гандельман, Соттиль
Парма:
Корви, Валери, Валенти, Чиркати, Дель Прато, Соренсен, Кейта, Бернабе, Ондрейка, Пеллегрино, Ористанио
Запасные: Кремаски, Гуаита, Ринальди, Ордоньес, Джурич, Кутроне, Бричги, Тройло, Бенедычак, Альмквист, Эстевес
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Паризи, Кин
Запасные: Кристенсен, Кошпо, Ледзерини, Фортини, Куадио, Раньери, Николусси-Кавилья, Брешианини, Соломон, Фаццини, Зом, Пикколи
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, де Винтер, Эступиньян, Яшари, Риччи, Лофтус-Чик, Салемакерс, Пулишич, Фюллькруг
Запасные: Дуцу, Модрич, Рабьо, Атекаме, Фофана, Рафаэл Леау, Нкунку, Бартезаги, Торрьяни, Одогу
Верона
Монтипо, Валентини, Белла-Кочап, Нельссон, Фресе, Бернед, Гальярдини, Ньяссе, Брадарич, Орбан, Жиоване
Запасные: Перилли, Слотсагер, Сердар, Кастанос, Чам, Эль-Мусрати, Москера, Ойегоке, Эбосс, Харруи, Тоньоло, Нуньес, Сарр
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Весино, Канчельери, Нослин, Исаксен
Запасные: Ратков, Педро, Нуну Тавареш, Ровелла, Провстгор, Белаэн, Мандас, Фурланетто, Хюсай, Ладзари
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Каллигарис, Тахо, де Врей, Ачерби, Карлос Аугусто, Кокки, Мхитарян, Эспозито, Сучич, Фраттези, Бонни, Диуф
Наполи:
Милинкович-Савич, Жезус, Ррахмани, Бекема, Элмаз, Политано, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Вергара, Амброзино, Буонджорно, Маццокки, Оливера, Ланг, Мерет, Мигель Гутьеррес, Марьянуччи, Лукка
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
