Чемпионат Италии. «Ювентус» разгромил «Кремонезе», «Дженоа» разгромил «Кальяри»

В Серии А прошли матчи 20-го тура.

В 20-м туре Серии А в субботу «Рома » обыграла «Сассуоло » (2:0).

В воскресенье «Милан » на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1), «Интер » дома поделил очки с «Наполи» (2:2).

В понедельник «Ювентус» разгромил «Кремонезе» (5:0).

Чемпионат Италии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А