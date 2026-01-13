77

Чемпионат Италии. «Ювентус» разгромил «Кремонезе», «Дженоа» разгромил «Кальяри»

В Серии А прошли матчи 20-го тура.

В 20-м туре Серии А в субботу «Рома» обыграла «Сассуоло» (2:0).

В воскресенье «Милан» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1), «Интер» дома поделил очки с «Наполи» (2:2).

В понедельник «Ювентус» разгромил «Кремонезе» (5:0).

Чемпионат Италии

20-й тур

Серия А Италия. 20 тур
12 января 17:30, Луиджи Феррарис
Дженоа
Завершен
3 - 0
Кальяри
Матч окончен
Витинья   Жуниор Мессиас
82’
Эллертссон   Сабелли
82’
  Эстигор
78’
  Френдруп
75’
Коломбо   Эхатор
74’
Малиновский   Торсбю
74’
71’
Луперто
69’
Маццителли   Дзаппа
69’
Эспозито   Боррелли
62’
Лувумбу   Гаэтано
58’
Адопо
54’
Маццителли
Мазини
52’
46’
Камехо   Идрисси
Нортон-Каффи   Мазини
46’
2тайм
Перерыв
42’
Оберт
Френдруп
30’
15’
Камехо
  Коломбо
7’
Дженоа
Леали, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Коломбо, Витинья
Запасные: Сабелли, Отоа, Жуниор Мессиас, Лысенок, Куэнка, Станчу, Соммарива, Торсбю, Эхатор, Нуредини, Вентурино, Мазини, Фини
1тайм
Кальяри:
Каприле, Оберт, Камехо, Луперто, Палестра, Маццителли, Прати, Адопо, Эспозито, Кылычсой, Лувумбу
Запасные: Паволетти, Трепи, Идрисси, Пинтус, Боррелли, Ди Пардо, Шерри, Дзаппа, Зе Педру, Чоччи, Гаэтано, Кавуоти, Литета
Подробнее
Серия А Италия. 20 тур
12 января 19:45, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
5 - 0
Кремонезе
Матч окончен
83’
Грасси   Фолино
Миретти   Опенда
83’
Локателли   Аджич
71’
Бремер   Копмейнерс
71’
70’
Бондо   Вандепютте
68’
Пеццелла
  Маккенни
64’
Йылдыз   Жегрова
62’
Камбьязо   Кабаль
62’
58’
Бонаццоли   Санабрия
58’
Варди   Васкес
  Терраччано
48’
46’
Юнсен   Флориани
2тайм
Перерыв
  Йылдыз
35’
Йылдыз
35’
27’
Никола
27’
Никола
  Дэвид
15’
  Бремер
12’
Ювентус
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Йылдыз, Миретти, Маккенни, Дэвид
Запасные: Рухи, Аджич, Костич, Фелипе, Жегрова, Опенда, Перин, Жоау Мариу, Пинсольо, Кабаль, Копмейнерс
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Юнсен, Грасси, Бондо, Дзербин, Варди, Бонаццоли
Запасные: Сильвестри, Нава, Флориани, Файе, Васкес, Пеми, Барбьери, Фолино, Коллоколо, Санабрия, Чеккерини, Валоти, Вандепютте, Лордкипанидзе
Подробнее
Серия А Италия. 20 тур
10 января 14:00, Фриули
Удинезе
Завершен
2 - 2
Пиза
Матч окончен
90’
+6’
Коппола
90’
+4’
Калабрези   Коппола
90’
+1’
Мейстер   Хойхольт
80’
Караччоло
Миллер   Браво
75’
Камара   Пальма
74’
67’
  Мейстер
65’
Морео
Дзаньоло   Гуйе
61’
Дзаньоло
60’
57’
Лерис   Туре
57’
Марин   Пиччинини
Эккеленкамп   Атта
56’
Дзаноли   Петровски
56’
2тайм
Перерыв
  Дэвис
40’
34’
Марин
  Кабаселе
19’
13’
  Трамони
Удинезе
Окойе, Камара, Соле, Кабаселе, Бертола, Эккеленкамп, Карлстрем, Миллер, Дзаноли, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Гуйе, Паделли, Атта, Петровски, Гогличидзе, Ловрич, Саррага, Сава, Пальма, Земура, Браво, Эхизибуэ, Кристенсен, Камара, Модешту
1тайм
Пиза:
Скуффет, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Трамони, Ангори, Эбишер, Марин, Лерис, Мейстер, Морео
Запасные: Томаш Эштевеш, Хойхольт, Туре, Беттацци, Буффон, Кандже-Мбамби, Пиччинини, Перейра де Соуза, Шемпер, Николас, Бонфанти, Коппола
Подробнее
Серия А Италия. 20 тур
10 января 14:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Завершен
1 - 1
Болонья
Матч окончен
  Батурина
90’
+4’
84’
Побега   Сулемана
Альберто Морено   Батурина
84’
83’
Фергюсон
76’
Фройлер   Фергюсон
76’
Кастро   Иммобиле
76’
Роу   Казале
70’
Дзортеа
64’
Фройлер
ван дер Бремпт   Пош
63’
ван дер Бремпт
61’
61’
Камбьяги
Войвода   Кюн
57’
Да Кунья   Какре
57’
49’
  Камбьяги
Да Кунья
48’
2тайм
Перерыв
Пас
40’
26’
Лукуми   Витик
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Диего Карлос, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Войвода, Дувикас
Запасные: Чавлина, Доссена, Пош, Какре, Батурина, Кюн, Тернквист, Смолчич, Черри, Валье, Серджи Роберто
1тайм
Болонья:
Равалья, Миранда, Лукуми, Хеггем, Дзортеа, Побега, Фройлер, Камбьяги, Фаббиан, Роу, Кастро
Запасные: Пессина, Иммобиле, Франческелли, Ликояннис, Де Сильвестри, Витик, Моро, Сулемана, Орсолини, Домингес, Казале, Фергюсон, Одгор, Даллинга
Подробнее
Серия А Италия. 20 тур
10 января 17:00, Олимпийский стадион
Рома
Завершен
2 - 0
Сассуоло
Матч окончен
Манчини   Зелковски
88’
Соуле   Романо
88’
Челик   Ренсх
87’
85’
Матич
83’
Лорьянте   Пьерини
83’
Коне   Яннони
83’
Пинамонти   Моро
  Соуле
79’
  Коне
76’
73’
Фадера   Шеддира
72’
Липани   Вранкс
Цимикас   Франса
63’
59’
Мурич
2тайм
Перерыв
Фергюсон   Эль-Шаарави
39’
Гасперини
24’
Эрмосо
23’
Коне
22’
Рома
Свилар, Эрмосо, Манчини, Гиларди, Соуле, Цимикас, Коне, Пизилли, Челик, Фергюсон, Дибала
Запасные: Анхелиньо, Мирра, Лулли, Арена, Железный, Ренсх, Бах, Эль-Шаарави, Васкес, Зелковски, Франса, Романо
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Липани, Лорьянте, Пинамонти, Фадера
Запасные: Турати, Одентал, Барани, Яннони, Шеддира, Дзакки, Моро, Пьерини, Саталино, Пас, Маккьони, Вранкс, Скьеллеруп
Подробнее
Серия А Италия. 20 тур
10 января 19:45, Адзурри д′Италия
Аталанта
Завершен
2 - 0
Торино
Матч окончен
  Пашалич
90’
+5’
Муса
87’
85’
Абухляль   Нджи
85’
Лазаро   Бираги
Залевски   Пашалич
79’
де Кетеларе   Самарджич
79’
Скальвини   Муса
67’
Крстович   Скамакка
67’
62’
Илкхан
58’
Тамез   Илкхан
57’
Сапата   Симеоне
57’
Нгонж   Адамс
2тайм
Перерыв
Джимшити   Хин
44’
25’
Тамез
  де Кетеларе
13’
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Спортьелло, Хин, Скамакка, Росси, Самарджич, Сулемана, Муса, Пашалич, Мальдини
1тайм
Торино:
Палеари, Коко, Марипан, Исмайли, Гинейтис, Тамез, Влашич, Абухляль, Лазаро, Нгонж, Сапата
Запасные: Сазонов, Илкхан, Анджорин, Попа, Исраэль, Бираги, Нджи, Дембеле, Нкунку, Аслани, Аккуа, Симеоне, Адамс
Подробнее
Серия А Италия. 20 тур
11 января 11:30, виа дель Маре
Лечче
Завершен
2
1 - 2
Парма
Матч окончен
Гашпар
90’
+2’
85’
Ористанио   Бричги
81’
Бернабе   Ордоньес
80’
Ондрейка   Бенедычак
Рамадани   Кулибали
78’
Мале   Гандельман
78’
Ндаба   Соттиль
78’
72’
  Пеллегрино
69’
Дель Прато
Штулич   Галло
65’
64’
  Габриэл
63’
Кейта   Эстевес
Каба
62’
Банда
57’
Рамадани
55’
Пьеротти   Жослен
54’
2тайм
Перерыв
Пьеротти
23’
  Штулич
1’
Лечче
Фальконе, Ндаба, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Мале, Рамадани, Банда, Каба, Пьеротти, Штулич
Запасные: Самооя, Зиберт, Галло, Мархвиньски, Перес Сепульведа, Гортер, Кулибали, Жослен, Блеве, Куасси, Сала, Хельгасон, Гандельман, Соттиль
1тайм
Парма:
Корви, Валери, Валенти, Чиркати, Дель Прато, Соренсен, Кейта, Бернабе, Ондрейка, Пеллегрино, Ористанио
Запасные: Кремаски, Гуаита, Ринальди, Ордоньес, Джурич, Кутроне, Бричги, Тройло, Бенедычак, Альмквист, Эстевес
Подробнее
Серия А Италия. 20 тур
11 января 14:00, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
1 - 1
Милан
Матч окончен
90’
+4’
Фофана
Ндур   Зом
90’
+1’
90’
  Нкунку
84’
Рабьо
Гозенс   Раньери
83’
Гудмундссон   Соломон
83’
Паризи   Фортини
83’
Фаджоли
80’
74’
Павлович   Нкунку
  Комуццо
66’
Мандрагора   Брешианини
65’
63’
Лофтус-Чик   Фофана
60’
Яшари   Рабьо
60’
Фюллькруг   Рафаэл Леау
60’
Эступиньян   Бартезаги
53’
Эступиньян
2тайм
Перерыв
Ваноли
45’
+2’
Ваноли
45’
+2’
Кин
31’
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Паризи, Кин
Запасные: Кристенсен, Кошпо, Ледзерини, Фортини, Куадио, Раньери, Николусси-Кавилья, Брешианини, Соломон, Фаццини, Зом, Пикколи
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, де Винтер, Эступиньян, Яшари, Риччи, Лофтус-Чик, Салемакерс, Пулишич, Фюллькруг
Запасные: Дуцу, Модрич, Рабьо, Атекаме, Фофана, Рафаэл Леау, Нкунку, Бартезаги, Торрьяни, Одогу
Подробнее
Серия А Италия. 20 тур
11 января 17:00, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Завершен
0 - 1
Лацио
Матч окончен
90’
+2’
Тайлор   Белаэн
Ньяссе   Эль-Мусрати
87’
79’
  Нельссон
Белла-Кочап   Нуньес
76’
Гальярдини   Сердар
76’
69’
Катальди   Ровелла
69’
Исаксен   Педро
Жиоване   Москера
68’
Орбан   Сарр
68’
55’
Нослин   Ратков
55’
Пеллегрини   Ладзари
2тайм
Перерыв
Валентини
25’
18’
Канчельери
Белла-Кочап
6’
Верона
Монтипо, Валентини, Белла-Кочап, Нельссон, Фресе, Бернед, Гальярдини, Ньяссе, Брадарич, Орбан, Жиоване
Запасные: Перилли, Слотсагер, Сердар, Кастанос, Чам, Эль-Мусрати, Москера, Ойегоке, Эбосс, Харруи, Тоньоло, Нуньес, Сарр
1тайм
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Весино, Канчельери, Нослин, Исаксен
Запасные: Ратков, Педро, Нуну Тавареш, Ровелла, Провстгор, Белаэн, Мандас, Фурланетто, Хюсай, Ладзари
Подробнее
Серия А Италия. 20 тур
11 января 19:45, Сан-Сиро
Интер
Завершен
2 - 2
Наполи
Матч окончен
90’
+4’
Политано   Маццокки
90’
+2’
Жезус
Димарко   Карлос Аугусто
88’
Чалханоглу   Сучич
87’
Мартинес   Бонни
87’
М. Тюрам   Эспозито
83’
81’
  Мактоминей
78’
Бекема   Ланг
  Чалханоглу
73’
71’
Конте
Зелиньски   Мхитарян
62’
2тайм
Перерыв
26’
  Мактоминей
  Димарко
9’
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Каллигарис, Тахо, де Врей, Ачерби, Карлос Аугусто, Кокки, Мхитарян, Эспозито, Сучич, Фраттези, Бонни, Диуф
1тайм
Наполи:
Милинкович-Савич, Жезус, Ррахмани, Бекема, Элмаз, Политано, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Вергара, Амброзино, Буонджорно, Маццокки, Оливера, Ланг, Мерет, Мигель Гутьеррес, Марьянуччи, Лукка
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36286 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
