Вальверде тепло поддержал Винисиуса. Бразильца освистал «Бернабеу»
В 18-м туре Ла Лиги «Мадрид» не заметил «Бетис» – 5:1. Винисиус провел на поле 77 минут, пожаловался на партнеров, получил от Алонсо и покинул поле, отметившись лишь желтой карточкой. Уже в 18-й игре подряд бразилец остается без гола.
«Бернабеу» свою звезду освистал, на реакцию трибун Вини тоже жаловался. После игры бразильца на пресс-конференции поддержал тренер, а в соцсетях к партнеру обратился Федерико Вальверде:
«Семья Вальверде всегда будет тебя любить и восхищаться тобой, Вини».
Бразилец ответил: «Навсегда в моем сердце. Баути!»
Бенисио, старший сын Федерико, в списке любимых футболистов папу ставит лишь на второе место – первая строчка принадлежит Винисиусу. Баути, младший сын Вальверде, тоже стал фанатом Вини: в прошлом сезоне бразилец даже после провала на поле с улыбкой уделил ребенку время.
Федерико растит главных фанатов Винисиуса.