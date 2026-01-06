Вальверде тепло поддержал Винисиуса. Бразильца освистал «Бернабеу»

В 18-м туре Ла Лиги «Мадрид» не заметил «Бетис» – 5:1. Винисиус провел на поле 77 минут, пожаловался на партнеров, получил от Алонсо и покинул поле, отметившись лишь желтой карточкой. Уже в 18-й игре подряд бразилец остается без гола.

«Бернабеу» свою звезду освистал , на реакцию трибун Вини тоже жаловался. После игры бразильца на пресс-конференции поддержал тренер, а в соцсетях к партнеру обратился Федерико Вальверде:

«Семья Вальверде всегда будет тебя любить и восхищаться тобой, Вини».

Бразилец ответил: «Навсегда в моем сердце. Баути!»

Бенисио, старший сын Федерико, в списке любимых футболистов папу ставит лишь на второе место – первая строчка принадлежит Винисиусу. Баути, младший сын Вальверде, тоже стал фанатом Вини: в прошлом сезоне бразилец даже после провала на поле с улыбкой уделил ребенку время .

Федерико растит главных фанатов Винисиуса.