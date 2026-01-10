Депутат Терюшков: «Инфантино выразил свое отношение Трампу, вручив премию мира. ЧМ пройдет по плану, политические кривляния «принципиальных» стран останутся незамеченными»
Роман Терюшков: Инфантино выразил свое отношение Трампу, вручив премию мира.
Депутат Госдумы Роман Терюшков поделился мнением о перспективах проведения чемпионата мира 2026 года в США на фоне событий в Венесуэле.
«В профессиональном спорте давно правят деньги, а когда их у всех примерно поровну, то работает политика. Ее конечная цель – тоже деньги, так как фокус в том, чтобы делать ставку на тех, кто даст их побольше.
Инфантино выразил свое отношение к главному спонсору ЧМ – Трампу: вручил премию [мира]. С большой долей вероятности ЧМ пройдет по плану, политические кривляния ряда «принципиальных» стран останутся незамеченными. У кого-то задача лаять, а караван идет», – сказал Терюшков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
