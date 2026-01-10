Бонифасе выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Летом форвард назвал клоунами критиков после проваленного медосмотра в «Милане»

Бонифасе выбыл до конца сезона.

Виктор Бонифасе дал согласие на проведение операции на колене после консультации с врачами, сообщила пресс-служба «Вердера», арендовавшего форварда у «Байера ».

25-летний футболист должен перенести операцию сегодня.

«С учетом процесса реабилитации мы больше не рассчитываем на то, что Виктор еще сыграет за «Вердер» в этом сезоне», – заявил руководитель профессионального футбольного направления бременцев Петер Нимайер.

Арендное соглашение по Бонифасе между «Вердером » и «Байером» будет действовать до конца сезона.

Напомним, летом футболист провалил медосмотр в «Милане ». В соцсетях нигериец назвал клоунами тех, кто обвинял его в несерьезном отношении к делу.