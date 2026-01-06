📸 Вини жаловался на партнеров в матче с «Бетисом». Алонсо требовал прессинговать – оба ругались
Встреча с «Бетисом» в 18-м туре Ла Лиги для Винисиуса стала 18-й игрой подряд без голов за «Мадрид». «Бернабеу» бразильца освистал, сам вингер прямо на поле жаловался на партнеров, обращаясь к Хаби Алонсо.
Слова Вини попали на камеры: «Это невозможно!»
«Они должны пасовать».
«Тут все хотят идти в обводку, а освистывают в итоге меня».
«Скажите Гонсало, что он должен пасовать мне».
«Хоть один пас. Он, черт возьми, никогда этого не делает».
Гонсало в матче с «Бетисом» оформил хет-трик, «Мадрид» победил 5:1, а на счету Вини нет даже ассистов. У Алонсо к подопечному тоже нашлись претензии – слабый прессинг.
«Эй, черт, Вини! Давай, мужик, вперед!»
«Черт, прессингуй!»
«Вот тут прессингуй!»
«Вини! Не останавливайся и прессингуй!»
На 77-й минуте встречи Хаби заменил бразильца, Вини покинул поле, отправив к себе в копилку только желтую карточку.
Фабио Капелло считает, что Алонсо требует от подопечных невозможного: игроки «Мадрида» никогда не показывали высокий прессинг, даже выступая под руководством Карло Анчелотти, считает Капелло.
