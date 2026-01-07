Зобнин, его сын и игроки академии хавбека «Спартака» отравились на сборах в Краснодарском крае. СК открыл уголовное дело

Игроки академии Романа Зобнина отравились на сборах.

Полузащитник «Спартака » Роман Зобнин и игроки его футбольной академии отравились на сборах в Краснодарском крае.

Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, 31-летний футболист привез воспитанников своего центра на «Новогодний интенсив-2026» перед стартом сезона. Дети должны были тренироваться в комплексе «Лоо-Арена». Всего на сборы приехали около 50 человек.

По словам жены Зобнина Рамины, в ночь с 6 на 7 января примерно 40 человек почувствовали себя плохо, в том числе сам Роман и его сын Роберт. Утверждается, что команды разных видов спорта пересекались только на обеде в столовой отеля. Помимо игроков академии Зобнина, там находились дети, приехавшие на турнир по регби.

«Уважаемые родители воспитанников, которые сейчас находятся на сборах в отеле «ЛОО-Арена». Наверняка вы уже прочитали массу новостей от различных источников о ситуации с отправлением наших ребят. С кем-то даже пытались связаться.

Вся команда тренеров и администрации ZOBNIN TEAM не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние. При этом тренерам тоже было плохо.

Сейчас состояние большинства детей положительное. Врачи всю ночь и сегодняшнее утро дежурили на этажах. Мы рядом с детьми и не один из них не останется без внимания.

ZOBNIN TEAM не оставит эту ситуацию, и все меры будут применены, когда главный вопрос – здоровье детей – будет решен.

Просьба не паниковать и держаться вместе. Команда ZOBNIN TEAM», – сообщает Центр футбольной подготовки Романа Зобнина.

В СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора отобраны необходимые пробы, которые направлены для проведения лабораторных исследований. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела руководителем СК России по Краснодарскому краю А.К. Масловым поставлен на контроль в аппарате следственного управления», – заявили в Следственном комитете.