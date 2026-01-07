Гасилин о травмах: «У меня в ноге около 20 металлоконструкций. Ни колено, ни голеностоп не гнутся, пятка просверлена… И что? Это преодоление себя, без этого я бы не был такой закаленный»

Гасилин о травмах: у меня в ноге около 20 металлоконструкций – это часть пути.

Алексей Гасилин рассказал, что в его ногу установили «около 20 металлоконструкций».

– Победа на юношеском чемпионате Европы – самый теплый момент карьеры для вас?

– Много классных моментов. Тот же дебют за «Зенит» в 17 лет: заменил Кержакова . Вы просто представьте, что это для меня было! Анатолич и Андрей Сергеевич Аршавин – это легенды. И я их еще застал, тренировался с ними! Это шикарные эмоции.

Потом победа на чемпионате Европы до 17 лет, серебро Евро‑2015 среди игроков до 19 лет, участие в юношеском чемпионате мира, хотя я там и получил первую серьезную травму! Но это все тоже крутые моменты в целом. Как и первый гол в Португалии, стыки в составе «Томи», победа с «Амкаром» над «Зенитом»… Причем это мой первый матч в старте в Перми был. За это все футбол и любят. И именно такие положительные моменты и приходят в голову, когда говорим о футболе.

Понятно, что плохие моменты тоже были, но это часть этого пути. Тоже опыт, какой‑то урок. Так к жизни отношусь, что до конца и не считаю эти моменты плохими. Каждая травма – это преодоление себя. Если бы не было этого, я бы не был такой закаленный.

У меня в ноге около 20 металлоконструкций. Ни колено, ни голеностоп не гнутся, пятка просверлена… И что? Но это же тоже про преодоление. Восстановился, еще поиграл, забивал, – сказал экс-форвард «Зенита ».