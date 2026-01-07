Энрике о прогнозах ChatGPT: «Надо было спросить, кто выиграет ЛЧ – никто не назвал бы «ПСЖ». Нужно быть умным, чтобы понимать, на что он способен, шучу»

Энрике о прогнозах ChatGPT: надо было спросить про ЛЧ, никто не назвал бы «ПСЖ».

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике со смехом отреагировал на вопрос о прогнозах победителя в ChatGPT перед финалом с «Марселем ».

Завтра парижане разыграют с марсельцами Суперкубок Франции . В мае команда Энрике выиграла Лигу чемпионов впервые в истории.

«(смеется) Вам следовало спросить у ChatGPT в прошлом году – кто выиграет Лигу чемпионов? И никто, абсолютно никто, не сказал бы «Пари Сен-Жермен». Нужно быть умным, чтобы понимать, на что способен ChatGPT. Я, конечно, шучу.

Я знаю, что повторяюсь, но игра в финале – настоящая мотивация для нас. Мы готовы.

Мы хотим попытаться доминировать, потому что для хорошей игры нам нужен мяч. Наша цель – быть более эффективными как с мячом, так и без него», – сказал Энрике.