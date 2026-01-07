Быстров о лучших легионерах «Спартака» его времени: «Видич, Йиранек, Ковач, Веллитон. Кавенаги – пончик, но классный футболист. Штранцль ошибался в ЛЧ, хотя они должны были нас тянуть там»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о легионерах, с которыми играл в составе красно-белых.
Экс-игрок «Зенита» и сборной России выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год.
– Какое впечатление о Кавенаги?
– Когда еще в «Зените» был и увидел на «Петровском», было смешно – пончик, блин, которым нас пугали. А когда пришел в «Спартак», понял, что это классный футболист. Но что-то ему мешало. Может, лишний вес.
– Вы высоко его котируете?
– Нет. Котирую высоко, когда человек выкладывается, бежит и забивает. Ну у меня Кержаков был, с которым комфортно. И тут Кавенаги, за которым приходилось два раза бежать еще куда-то. Пьянович, кстати, мне нравился. В порядке. Забивал.
– Лучший легионер «Спартака», с которым вы играли.
– Видич, Йиранек, Ковач, Веллитон.
– Как котируете Клементе Родригеса?
– Из-под которого сразу головой забили? Ну вот видите, для чемпионата России они были все в порядке, и Штранцль этот. А как выходили в Лигу чемпионов – так все. А они должны были нас тянуть там. А они не тянули. Это было как-то заметно. В ключевые моменты в Лиге чемпионов ошибался Штранцль, – сказал Быстров.