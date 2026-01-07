Быстров о лучших легионерах «Спартака» его времени: «Видич, Йиранек, Ковач, Веллитон. Кавенаги – пончик, но классный футболист. Штранцль ошибался в ЛЧ, хотя они должны были нас тянуть там»

Быстров о лучших легионерах его «Спартака»: Видич, Йиранек, Ковач, Веллитон.

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о легионерах, с которыми играл в составе красно-белых.

Экс-игрок «Зенита» и сборной России выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год.

– Какое впечатление о Кавенаги?

– Когда еще в «Зените » был и увидел на «Петровском», было смешно – пончик, блин, которым нас пугали. А когда пришел в «Спартак », понял, что это классный футболист. Но что-то ему мешало. Может, лишний вес.

– Вы высоко его котируете?

– Нет. Котирую высоко, когда человек выкладывается, бежит и забивает. Ну у меня Кержаков был, с которым комфортно. И тут Кавенаги , за которым приходилось два раза бежать еще куда-то. Пьянович, кстати, мне нравился. В порядке. Забивал.

– Лучший легионер «Спартака», с которым вы играли.

– Видич, Йиранек, Ковач, Веллитон.

– Как котируете Клементе Родригеса?

– Из-под которого сразу головой забили? Ну вот видите, для чемпионата России они были все в порядке, и Штранцль этот. А как выходили в Лигу чемпионов – так все. А они должны были нас тянуть там. А они не тянули. Это было как-то заметно. В ключевые моменты в Лиге чемпионов ошибался Штранцль, – сказал Быстров.