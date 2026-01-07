  • Спортс
  • «Бенфика» чаще всех в топ-10 лигах била пенальти в 2025 году. «Реал» – на 2-м месте, «Барселона» – на 10-м
24

«Бенфика» чаще всех в топ-10 лигах била пенальти в 2025 году. «Реал» – на 2-м месте, «Барселона» – на 10-м

«Реал» чаще всех в Ла Лиге бил пенальти в 2025 году.

Transfermarkt составил список команд из 10 сильнейших лиг Европы, чаще всех бивших пенальти в 2025 году.

В рейтинг, учитывающий выступления этих клубов во всех турнирах, попали:

1. «Бенфика» – 26 пенальти (88% забито).

2. «Реал» – 21 (67%).

3. «Галатасарай» – 16 (94%).

4. «Бавария» – 16 (88%).

5. «ПСЖ» – 16 (75%).

6. «Спортинг» – 15 (93%).

7. «Бешикташ» – 15 (80%).

8. «Юнион» – 15 (73%).

9. «Твенте» – 14 (100%).

10. «Барселона» – 14 (86%).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
