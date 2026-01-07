«Бенфика» чаще всех в топ-10 лигах била пенальти в 2025 году. «Реал» – на 2-м месте, «Барселона» – на 10-м
«Реал» чаще всех в Ла Лиге бил пенальти в 2025 году.
Transfermarkt составил список команд из 10 сильнейших лиг Европы, чаще всех бивших пенальти в 2025 году.
В рейтинг, учитывающий выступления этих клубов во всех турнирах, попали:
1. «Бенфика» – 26 пенальти (88% забито).
2. «Реал» – 21 (67%).
3. «Галатасарай» – 16 (94%).
4. «Бавария» – 16 (88%).
5. «ПСЖ» – 16 (75%).
6. «Спортинг» – 15 (93%).
7. «Бешикташ» – 15 (80%).
8. «Юнион» – 15 (73%).
9. «Твенте» – 14 (100%).
10. «Барселона» – 14 (86%).
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости