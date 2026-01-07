«Бенфика» чаще всех в топ-10 лигах била пенальти в 2025 году. «Реал» – на 2-м месте, «Барселона» – на 10-м

«Реал» чаще всех в Ла Лиге бил пенальти в 2025 году.

Transfermarkt составил список команд из 10 сильнейших лиг Европы, чаще всех бивших пенальти в 2025 году. В рейтинг, учитывающий выступления этих клубов во всех турнирах, попали: 1. «Бенфика » – 26 пенальти (88% забито). 2. «Реал » – 21 (67%). 3. «Галатасарай » – 16 (94%). 4. «Бавария » – 16 (88%). 5. «ПСЖ » – 16 (75%). 6. «Спортинг» – 15 (93%). 7. «Бешикташ» – 15 (80%). 8. «Юнион» – 15 (73%). 9. «Твенте» – 14 (100%). 10. «Барселона» – 14 (86%).