Неймар и «Сантос» продлили контракт до конца 2026 года

Неймар продлил контракт с «Сантосом».

«Сантос» объявил о продлении контракта с Неймаром .

Новое соглашение будет действовать до конца 2026 года.

Неймар стал игроком «Сантоса » в январе 2025-го. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов в 20 матчах. В декабре форвард перенес операцию на мениске.