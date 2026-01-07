Неймар и «Сантос» продлили контракт до конца 2026 года
Неймар продлил контракт с «Сантосом».
«Сантос» объявил о продлении контракта с Неймаром.
Новое соглашение будет действовать до конца 2026 года.
Неймар стал игроком «Сантоса» в январе 2025-го. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов в 20 матчах. В декабре форвард перенес операцию на мениске.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Сантоса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости