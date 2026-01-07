Семин о Карседо в «Спартаке»: «Хороший выбор. Он знает клуб, когда входил в штаб Эмери»

Семин о Карседо в «Спартаке»: хороший выбор.

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил назначение Хуана Карседо тренером «Спартака ».

«Мне кажется, что Карседо — это хороший выбор для «Спартака», потому что он знает московский клуб, когда входил в тренерский штаб Эмери .

Во-вторых, он добился успеха в «Пафосе», где работают россияне. Если у него будет такое же взаимопонимание с руководителями красно-белых, то результат должен быть», — сказал Семин.