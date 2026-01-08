  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» в первом матче после увольнения Аморима не выиграл у «Бернли» – 2:2. Шешко сделал дубль, Энтони сравнял счет
127

«Манчестер Юнайтед» в первом матче после увольнения Аморима не выиграл у «Бернли» – 2:2. Шешко сделал дубль, Энтони сравнял счет

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли».

«Бернли» дома не уступил «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 21-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Турф Муур».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 13-й минуте хозяева открыли – 19-летний защитник гостей Эйден Хевен отправил мяч в свои ворота.

На 50-й нападающий Беньямин Шешко сравнял счет с паса Бруну Фернандеша. На 60-й словенец забил снова – с передачи Патрика Доргу. На 66-й забил хавбек хозяев Джейдон Энтони.

Это был первый матч «МЮ» после увольнения тренера Рубена Аморима. Команда занимает 6-е место в таблице, набрав 32 очка.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 20:15, Турф Муур
Бернли
Завершен
2 - 2
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Фостер
90’
+5’
Эдвардс   Сонне
90’
+2’
Паркер
89’
84’
Угарте   Лейси
Броя   Фостер
76’
74’
Каземиро   Майну
74’
Матеус Кунья   Зиркзе
  Энтони
66’
61’
Хевен   Йоро
61’
Бруну Фернандеш   Маунт
60’
  Шешко
Межбри   Энтони
58’
50’
  Шешко
2тайм
Перерыв
Межбри
41’
  Хевен
13’
Бернли
Дубравка, Хамфрис, Эстев, Лоран, Межбри, Эдвардс, Пирес, Флорентину, Уокер, Угочукву, Броя
Запасные: Вайсс, Бруун Ларсен, Фостер, Энтони, Хартман, Сонне, Барнс, Экдаль, Тшауна
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Хевен, Диогу Далот, Каземиро, Угарте, Доргу, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Шешко
Запасные: Маунт, Майну, Флетчер, Байындыр, Йоро, Зиркзе, Лейси, Магуайр, Маласиа
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33530 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoБернли
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoЭйден Хевен
logoБеньямин Шешко
logoБруну Фернандеш
logoПатрик Доргу
logoДжейдон Энтони
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В отеле, где отравились члены академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»
3 минуты назад
«Жирона» связалась насчет аренды тер Стегена. «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря
16 минут назад
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
36 минут назад
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
50 минут назад
Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»
58 минут назад
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
сегодня, 16:23
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
сегодня, 16:18
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
сегодня, 16:04
Кубок Африки. 1/4 финала. Мали против Сенегала, Марокко сыграет с Камеруном
сегодня, 16:00Live
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Висенте дель Боске и...?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль – лучший игрок Ла Лиги в декабре
3 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Холудом», в субботу «Аль-Ахли» Мареза встретится с «Аль-Охдудом»
17 минут назадLive
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»
21 минуту назад
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»
38 минут назад
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
43 минуты назад
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
сегодня, 16:48
«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)
сегодня, 16:34
Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги
сегодня, 16:32
Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
сегодня, 15:59
Росеньор о «Челси»: «Давление – это привилегия. Мне хорошо платят, многие хотели бы оказаться на моем месте»
сегодня, 15:57