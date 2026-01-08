«Манчестер Юнайтед» в первом матче после увольнения Аморима не выиграл у «Бернли» – 2:2. Шешко сделал дубль, Энтони сравнял счет

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли».

«Бернли » дома не уступил «Манчестер Юнайтед » (2:2) в 21-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Турф Муур».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 13-й минуте хозяева открыли – 19-летний защитник гостей Эйден Хевен отправил мяч в свои ворота.

На 50-й нападающий Беньямин Шешко сравнял счет с паса Бруну Фернандеша . На 60-й словенец забил снова – с передачи Патрика Доргу . На 66-й забил хавбек хозяев Джейдон Энтони .

Это был первый матч «МЮ» после увольнения тренера Рубена Аморима . Команда занимает 6-е место в таблице, набрав 32 очка.

