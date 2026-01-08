Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» в первом матче после увольнения Аморима не выиграл у «Бернли» – 2:2. Шешко сделал дубль, Энтони сравнял счет
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли».
«Бернли» дома не уступил «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 21-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Турф Муур».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 13-й минуте хозяева открыли – 19-летний защитник гостей Эйден Хевен отправил мяч в свои ворота.
На 50-й нападающий Беньямин Шешко сравнял счет с паса Бруну Фернандеша. На 60-й словенец забил снова – с передачи Патрика Доргу. На 66-й забил хавбек хозяев Джейдон Энтони.
Это был первый матч «МЮ» после увольнения тренера Рубена Аморима. Команда занимает 6-е место в таблице, набрав 32 очка.
