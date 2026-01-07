  • Спортс
Суперкубок Испании-2027 может пройти в Катаре из-за проведения Кубка Азии в Саудовской Аравии

Причина заключается в том, что в те же сроки Саудовская Аравия, нынешнее место проведения турнира, будет принимать Кубок Азии.

Согласно контракту с Королевской испанской футбольной федерацией, Саудовская Аравия занимается организацией Суперкубка с участием 4 клубов с 2020 года. Соглашение действует до 2029-го.

При этом федерация добилась значительного прогресса в переговорах о продлении контракта с саудовцами до 2030 года. Начиная с 2031-го турнир на 4 года может переехать в Катар.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
