Старридж о Мартинелли: «Это неуважительно. Он думает о затягивании времени, но нужно быть самокритичным – футболист лежит на газоне. Ты сам через это проходил»

Дэниэл Старридж назвал неуважительным поведение Габриэля Мартинелли.

Бывший футболист «Ливерпуля» Дэниэл Старридж прокомментировал эпизод между вингером «Арсенала » Габриэлем Мартинелли и защитником мерсисайдцев Конором Брэдли .

Между футболистами произошел инцидент в компенсированное время ко второму тайму матча 21-го тура АПЛ , завершившегося со счетом 0:0.

Брэдли неудачно приземлился на газон после того, как выбил мяч. Мартинелли пытался вытолкнуть Конора за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии. Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Брэдли покинул стадион на костылях .

«Это расстраивает. Есть страсть и стремление к победе, есть желание помочь партнерам по команде, но футболист должен проявлять уважение.

Травмы – это всегда неприятно. Мартинелли думает о затягивании времени, но нужно быть самокритичным, чтобы понять, что футболист лежит на газоне. Ты сам через это проходил.

Это неуважительно. Вероятно, это даже хуже», – сказал Дэниэл Старридж .

