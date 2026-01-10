Матч окончен
«Айнтрахт» и «Боруссия» сыграли вничью – 3:3! «Дортмунд» дважды вел, пропустил на 92-й и сравнял на 95-й
«Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью.
«Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (3:3) в матче 16-го тура Бундеслиги.
Матч проходил на стадионе «Дойче банк Парк».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
