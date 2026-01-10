  • Спортс
  • «Айнтрахт» и «Боруссия» сыграли вничью – 3:3! «Дортмунд» дважды вел, пропустил на 92-й и сравнял на 95-й
7

«Айнтрахт» и «Боруссия» сыграли вничью – 3:3! «Дортмунд» дважды вел, пропустил на 92-й и сравнял на 95-й

«Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью.

«Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (3:3) в матче 16-го тура Бундеслиги.

Матч проходил на стадионе «Дойче банк Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бундеслига Германия. 16 тур
9 января 19:30, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Завершен
3 - 3
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+5’
  Чуквуэмека
  Дауд
90’
+2’
87’
Брандт   Чуквуэмека
87’
Джан
Теате   Коллинз
83’
Калимуэндо
82’
Кнауфф   Гетце
77’
Хейлунд   Дауд
77’
76’
Зюле   Джан
75’
Байер   Адейеми
  Эбнуталиб
71’
68’
  Нмеча
Браун
67’
66’
Гирасси   Фабиу Силва
Узун   Калимуэндо
63’
2тайм
Перерыв
Теате
43’
41’
Зюле
29’
Антон
  Узун
22’
10’
  Байер
Айнтрахт Ф
Сантос, Теате, Кох, Кристенсен, Узун, Кнауфф, Браун, Ларссон, Хейлунд, Доан, Эбнуталиб
Запасные: Цеттерер, Бута, Косуги, Гетце, Калимуэндо, Дауд, Коллинз, Аменда, Амаимуни-Эшгуяб
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Зюле, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Озджан, Майер, Чуквуэмека, Фабиу Силва, Мане, Джан, Каба, Адейеми, Ян Коуто
Подробнее

Таблица чемпионата Германии

Статистика чемпионата Германии

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4525 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoАйнтрахт Франкфурт
онлайны
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
