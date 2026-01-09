Родриго: «Голы вернутся к Винисиусу. Если наступает период, когда их нет, то нужно помогать команде другими способами»

Родриго: голы вернутся к Винисиусу.

Вингер «Реала » Родриго после полуфинального матча Суперкубка Испании против «Атлетико » (2:1) высказался о Винисиусе, безголевая серия которого достигла 19 игр .

Бразилец был заменен на 81-й минуте матча, после чего у него возникла перепалка с главным тренером соперника Диего Симеоне.

«У Винисиуса все хорошо. Конечно, форвард всегда хочет забивать, но если наступает период, когда голов нет, то нужно помогать команде другими способами. Он работает на команду, голы вернутся, потому что они всегда возвращаются», – сказал Родриго .

«Реал» вышел в финал на «Барсу». Благодаря мегаштрафному Вальверде – и его же ассисту