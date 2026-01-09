«Реал» обыграл «Атлетико» и вышел в финал на «Барсу», «Зенит» продает Жерсона, нули «Арсенала» и «Ливерпуля», Костылева вернулась к Плющенко, «ПСЖ» взял Суперкубок и другие новости

1. «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании – 2:1. У Вальверде гол со штрафного и ассист Родриго. В финале «Мадрид» в 4-й раз подряд сыграет с «Барселоной».

По ходу матча Симеоне провоцировал Винисиуса: говорил , что Перес его выгонит, а потом донимал жестами при замене. Бразилец ответил в соцсетях после матча.

2. Арсенал» и «Ливерпуль» не забили в главном матче 21-го тура АПЛ – 0:0. В конце матча игроки Мартинелли спровоцировал стычку , бросив мяч в травмированного Брэдли и попытавшись вытолкнуть его за пределы поля. По итогам тура «Арсенал» опережает «Ман Сити» и «Астон Виллу» на 6 очков, «Ливерпуль» – на 14, «МЮ» – на 17, «Челси» – на 18.

3. «ПСЖ» в 14-й раз взял Суперкубок Франции, обыграв «Марсель» по пенальти. Шевалье отбил два удара в серии. Тренер парижан Луис Энрике взял 10 трофеев за 2,5 года в клубе.

4. В Fonbet КХЛ «Авангард» проиграл «Металлургу» (1:2), «Салават» обыграл «Автомобилист» (4:1) в матче, где Кузнецов набрал 1-е очко за новый клуб, «Ак Барс» одержал победу в игре с «Барысом» (3:1), минское «Динамо» уступило «Северстали» (3:4), «Локомотив» победил «Сибирь» (3:2 ОТ).

5. Елена Костылева вернулась в школу Плющенко спустя 2 недели. В школе Федченко заявили , что 14-летняя фигуристка «работает только из-под палки, если мама лишает ее еды или наказывает», а ее мать «вмешивается в тренировочный процесс».

6. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» (4:1), Малкин забил в первом матче после травмы . «Эдмонтон» справился с «Виннипегом» (4:3), Подколзин забросил 10-ю шайбу в сезоне (1-й гол за 10 игр), Макдэвид набрал очки в 17-м матче подряд . «Детройт» был сильнее «Ванкувера» (5:1), Патрик Кэйн забросил 500-ю шайбу в лиге. Все результаты дня – здесь .

7. НБА. 28+11+8 от Рэндла помогли «Миннесоте» обыграть «Кливленд», 26+10+8 от Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой», игра «Чикаго» с «Майами» была перенесена из-за конденсации влаги на паркете и другие результаты .

8. Трансферные новости. «Зенит» продает Жерсона «Крузейро» за 27+3 млн евро. Гонду прошел медосмотр для перехода в ЦСКА. «Краснодар» подпишет Боселли, «Пари НН» – Кокшарова, общая сумма сделок – 100 млн рублей.

9. Касаткин освобожден из тюрьмы во Франции. Баскетболист, которого обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки, уже вернулся в Москву.

10. «Милан» сыграл вничью с «Дженоа» – 1:1. Леау сравнял на 92-й, Станчу не забил пенальти на 98-й. По итогам тура «Интер» на 3 очка оторвался от «Милана» в Серии А.

11. «Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии» (1:2), несмотря на 958-й гол Роналду. Отставание от лидирующего «Аль-Хилаля» увеличилось до 4 очков.

12. Томмазо Джакомель победил в спринте на Кубке мира по биатлону у мужчин, у женщин выиграла Эльвира Оберг. Эдуард Латыпов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России у мужчин, Виктория Сливко победила у женщин.

13. «Атланта» обменяла разыгрывающего Трэя Янга в «Вашингтон», получив взамен Си Джей Макколлума и Кори Кисперта.

14. Экс-судья Кут получил 9 месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком по делу о непристойном видео с ребенком. Дэвиду грозило до 10 лет тюрьмы, он признал вину.

15. Европейская федерация тяжелой атлетики отменила юниорский чемпионат Европы в Польше из-за проблем с визами для россиян .

16. Украина, Норвегия, Англия, Германия и Эстония обжаловали в CAS решение ФИДЕ о допуске российской сборной.

17. Райса лишили водительских прав на полгода. Хавбек «Арсенала» превысил скорость два раза за пять дней в прошлом году.

Цитаты дня.

Разин о словах Ги Буше: «Игроки «Авангарда» такие большие, что в Омске натяжной потолок . Чтобы головой не бились. «Почта России» у них работает замечательно, конверты вовремя доставляют»

Елена Костылева: «Встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек, мой тренер на всю мою жизнь»

Булыкин о длинных праздниках: «Плохо для экономики, конечно . С другой стороны, здорово, что можно съездить куда-то, перезагрузиться»

Николай Писарев: «Заинтересовать молодежь филателией нереально – письма ушли, телефон убил марки . У каждого поколения своя история»

Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена – самая неблагодарная работа в «Ф-1» . В «Ред Булл» знали, что уничтожают пилотов»

Илья Авербух: «На федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Неправильно платить такие большие деньги, чтобы показывать соревнования, где нет россиян»

Дэнни Мерфи: «МЮ» заплатил Сульшеру за увольнение, а теперь хочет заплатить, чтобы он вернулся, – безумие . Вряд ли он сможет воодушевить команду»