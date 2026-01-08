«Борнмут» заинтересован в аренде Нванери. Хавбек хочет остаться в «Арсенале» до конца сезона – у него 6 матчей в АПЛ

Итан Нванери интересен «Борнмуту».

«Борнмут » проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Арсенала » Итану Нванери и хотел бы арендовать футболиста.

Однако 18-летний игрок предпочитает остаться в лондонском клубе как минимум до завершения этого сезона.

В этом сезоне Нванери провел 6 матчей в АПЛ и не сделал результативных действий. В среднем он проводит 27 минут на поле. Его статистику можно изучить по ссылке .