«Борнмут» заинтересован в аренде Нванери. Хавбек хочет остаться в «Арсенале» до конца сезона – у него 6 матчей в АПЛ
Итан Нванери интересен «Борнмуту».
«Борнмут» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Арсенала» Итану Нванери и хотел бы арендовать футболиста.
Однако 18-летний игрок предпочитает остаться в лондонском клубе как минимум до завершения этого сезона.
В этом сезоне Нванери провел 6 матчей в АПЛ и не сделал результативных действий. В среднем он проводит 27 минут на поле. Его статистику можно изучить по ссылке.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4119 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Independent
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости