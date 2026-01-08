Сарри о продаже Гендузи: «Думал, мы могли использовать его для будущего «Лацио». А кто такой Ратков – я не знаю, не смотрел австрийский футбол, постараюсь выяснить его сильные стороны»

Маурицио Сарри: я не знаю футболиста Раткова, перешедшего в «Лацио».

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий переход полузащитника Маттео Гендузи в «Фенербахче ».

Турецкий клуб заплатит 29 миллионов евро с учетом бонусов за футболиста.

«Честно говоря, я думал, что Гендузи будет одним из семи или восьми игроков, которых мы могли бы использовать для построения будущего «Лацио ». Мы не можем предложить такие же зарплаты, как другие команды, поэтому понимаю, что существуют определенные трудности», – сказал специалист.

Сарри также высказался о переходе в итальянский клуб 22-летнего нападающего Петара Раткова из «Зальцбурга », который заменит Валентина Кастельяноса, проданного в «Вест Хэм».

«Я не знаю этого игрока. Наверное, в клубе знают его больше, чем я, но я, честно говоря, не знаю, что сказать. Я не смотрел австрийский футбол, у меня нет времени, но я постараюсь выяснить его сильные и слабые стороны и то, как его лучше использовать», – сказал Сарри.