Тим Шервуд: «Шешко недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед». Он проявил себя против «Бернли», который скоро вылетит из АПЛ»

Тим Шервуд: Шешко недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед».

Бывший полузащитник сборной Англии Тим Шервуд высказался о матче АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли » (2:2).

Нападающий манкунианцев Беньямин Шешко сделал дубль, прервав серию из девяти игр без голов.

«Позитив – это то, что Шешко забил. Два гола... Надеюсь, это придаст ему немного уверенности. Шесть месяцев ему потребовалось, чтобы проявить себя в «Манчестер Юнайтед». Я рад за парня.

Ему было непросто. И я говорил, что его нужно было заменить в перерыве и больше не надевать форму «Манчестер Юнайтед». Я придерживаюсь того, что говорю. Он недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед ». Он проявил себя против «Бернли», который скоро вылетит из АПЛ .

Хорошо, будем честны по отношению к нему: надеюсь, он обретет уверенность, и мы увидим что-то другое в его игре. Сейчас же возьму его в свою команду в фэнтези!» – сказал Тим Шервуд в эфире Sky Sports.